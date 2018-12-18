Будущее украинской энергетики: прогноз эксперта

В следующие 15 лет доля возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе увеличится в пять раз – до 25%. В то же время, доля угля сократится в 2,5 раза – до 13%.

Такой взгляд на будущее украинской энергетики озвучил в комментарии 24 каналу советник министра энергетики и эксперт Центра Разумкова Максим Белявский.

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По его прогнозу, доли газа и ядерной энергетики в потреблении первичной энергии будут оставаться примерно на текущем уровне, соответственно 30 и 25%. Также существенно сократится доля нефтепродуктов – до 7%.

В частности, в 2019 году ожидается увеличение на 61% объемов производства возобновляемых источников энергии. Одновременно с этим произойдет общий рост генерации электроэнергии и ее экспорта соответственно на 2,8% и 1,9% от показателей текущего года,

– отметил Белявский.

Несмотря на тренд снижения значения угля в энергобалансе Украины, в 2019 году ожидается увеличение его добычи на 0,6%. Роль угля в энергетике будет постепенно снижаться, он будет замещаться главным образом зеленой энергетикой. Но угольная отрасль будет играть заметную роль в украинской энергетике до 2035 года – в первую очередь для тепловой генерации, которая выполняет важную функцию маневрирования мощностей.

Эксперт выразил надежду, что заработают рынки электрической энергии и природного газа, что будет формировать конкуренцию, а значит – будут уменьшаться цены на энергоресурсы.

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