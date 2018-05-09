Будущее уже наступило: Uber показал прототип первого летающего такси
На конференции Elevate, посвященной стартапам и IT, компания Uber продемонстрировала прототип гибридного летающего такси – сочетание вертолета и самолета.
Об этом сообщает издание The Verge.
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Выпуск первых моделей такого транспортного средства запланирован на 2023. В гибридном такси установлены четыре горизонтально вращающихся ротора вместо традиционных парных, которые складываются при посадке. Это необходимо для того, чтобы сделать поездку максимально тихой и улучшить производительность.
Летающее такси будет работать на электроэнергии. Максимальная высота, на которую сможет подняться новое устройство – 600 метров.
Прототип гибридного летающего такси от Uber
Предполагается, что такое аэротакси сможет перевозить пассажиров между небоскребами со специально оборудованными посадочными площадками. В компании говорят, что их гибридные вертолеты смогут осуществлять до 200 поездок в час. Первое время перелеты будут осуществляться с пилотом, но со временем они планируют перейти на автономное управление.