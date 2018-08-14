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Будущее здесь и сейчас: Sony презентовала революционный проектор Xperia Touch

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Sony Xperia Touch: обзор, характеристики, цена
Sony Xperia Touch: обзор, характеристики, цена / Sony

Компания Sony официально презентовала обновленный проектор Xperia Touch. Как отмечает компания, новинка может превратить стену, стол или даже пол на интерактивный экран. Благодаря беспроводному соединению Wi-Fi и самому современному сенсорному функционалу портативный проектор создаст в вашем доме совершенно новое измерение.

Полные характеристики новинки опубликовали на официальном сайте Sony.

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Xperia Touch имеет возможность подключаться к магазину приложений Google Play, ведь работает на операционной системе Android N. Такая возможность позволит пользователям использовать проектор для просмотра рецептов, собственных чатов, сериалов и прочего. Кроме того, Xperia Touch не только проецирует изображение, он реагирует на ваш голос и жесты, а также функциями устройства можно управлять непосредственно на проецируемом изображении.

Sony Xperia Touch
Sony Xperia Touch позволяет листать веб-страницы сразу на проецируемом изображении

Благодаря инфракрасному датчику портативный проектор дает возможность играть в многопользовательские игры даже на обычном журнальном столике. Он превращает плоскую поверхность на 23-дюймовый сенсорный экран, который можно расширить до 80 дюймов. Также Xperia Touch автоматически включается, когда чувствует ваше приближение, поэтому пользователь может использовать его как часы, который будет включаться только в присутствии владельца.

Sony Xperia Touch
Sony Xperia Touch определяет, когда вы рядом и автоматически активируется

Кроме того портативный проектор имеет очень элегантный дизайн и компактные размеры (всего 69 x 134 x 143 миллиметра) и вес 932 грамма. Корпус Xperia Touch выполнен из перфорированного металла, а переднюю панель украшают сенсорные датчики и 13-мегапиксельный модуль камеры. Удобное расположение всех элементов, поддержка разъемов micro HDMI и USB Type-C – Xperia Touch сделали устройство совершенным до мелочей. На боковых гранях разместили выходы для встроенных стереодинамиков, которые позволяют воспроизводить звук высочайшего качества.

Sony Xperia Touch
Sony Xperia Touch имеет элегантный дизайн

Однако новинка может сильно ударить по карману любителям новейших технологий. Стоимость проектора Sony Xperia Touch в Украине достигает 45 000 гривен.

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Презентация Sony Xperia Touch – смотрите видео

 

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Теги: Техно Sony Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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