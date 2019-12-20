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      Будущие инвестиции в частный парк вагонов-зерновозов будут нерентабельными, – УЗ

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      Железнодорожные грузовые перевозки / daynews.com.ua

      Украинским аграриям необходимо пересмотреть стратегию инвестирования в покупку зерновозов. В условиях перенасыщенного рынка собственный вагонный парк не сможет окупить себя, а только создаст дополнительную нагрузку и затруднения для национальной системы ж/д перевозок.

      Такое мнение озвучили в интервью порталу Latifundist директор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев.

      "Мы находимся в условиях ограниченного тягового ресурса и не меняющейся пропускной способности железнодорожных путей, особенно в припортовых зонах. Если такими темпами будем продолжать увеличивать парк, особенно зерновозы, то рано или поздно у нас первый вагон догонит последний, – отмечает Андрей Рязанцев, директор по развитию бизнеса "Укрзализныци". – Нужно четко понимать — сегодня не вагоны, и уже даже не локомотивы являются основным вопросом увеличения объемов перевозок. После перехода на графиковые маршруты мы значительно меньшим количеством парка зерновозов можем обслуживать и вывозить".

      Разделяет позицию главного украинского ж/д перевозчика и представители агрокомпаний, которые владеют частным парком вагонов.

      Николай Мирошниченко, директор по логистике Кернел: "Многие производители, экспедиторы, перевозчики не до конца оценивают текущую ситуацию с подвижным составом, и начинают инвестировать в уже не нужный подвижной состав. Рынок зерновозов сегодня сверхдостаточный для выполнения тех экспортных задач, которые стоят перед нами, экспортерами, и нашими коллегами, – комментирует – Наши инвестиции в подвижной состав два года назад — это инвестиции в стратегическую безопасность крупной компании с большой цепочкой активов. На тот момент мы стояли на пороге роста, и нам необходима была платформа для этого роста. Но сегодня следует пересматривать стратегию инвестирования в вагоны. Эта инвестиция уже не будет окупаться на перенасыщенном рынке".

      Свои заявления менеджмент обеих компаний подтверждает цифрами. За первые пять месяцев 2019/2020 маркетингового года "Укрзализныця" перевезла более 17 млн т зерновых и масличных культур, что на 21% превышает показатели прошлого года. В октябре-ноябре 2019го уже перевезено ориентировочно 6,2 – 6,8 млн т. При таких темпах средний ежегодный объем украинской сельхозпродукции (60 млн тонн) "Укрзализныця" сможет перевезти всего за 9 месяцев.

      Фиксирует рост объёмов грузоперевозок и Кернел: если в сезон 2018 года вагонами ЦТЛ перевозилось порядка 40 – 50 тыс. т сельхозпродукции в месяц, в сентябре этого года цифра выросла до 75 тыс. т, в октябре – 140 тыс. т, в ноябре – более 200 тыс. т.

      Рост показателей "УЗ" смогла обеспечить за счёт внедрения новых зернологистических проектов, в числе которых – ступенчатые маршруты и нитки графика.

      Графиковые отправки были введены в действие в мае 2019 года, благодаря чему значительно улучшилась оборачиваемость подвижного состава: вместо 12-14 суток она теперь составляет не больше 6-7. При этом необходимые объёмы грузоперевозок реализуются теперь меньшим количеством вагонов.

      Чтобы снизить затраты на транспортировку и повысить эффективность логистики, по словам экспертов, сегодня имеют смысл инвестиции в мощности по хранению на маршрутных станциях и в мощности по перегрузке продукции в портах, которые сегодня не справляются с доставляемыми объёмами сырья

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      Теги: Инвестиции зерно Укрзализниця
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