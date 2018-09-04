Будущие поколения Apple Watch получат полезную функцию

Когда первые Apple Watch еще не были представлены, многие предполагали, что одной из ключевых функций смарт-часов станет постоянно работающий дисплей для отображения времени или уведомлений. Однако часы от Apple так и не получили долгожданной функции, но вскоре это может измениться.

Несколько дней назад ресурс 9to5Mac распространил информацию, что компания из Купертино работает над аналогом широко известной функции Always on Display.

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По данным блога, есть две проблемы, которые Apple необходимо решить, прежде чем внедрять эту технологию на смарт-часы. Во-первых, это автономность. Сейчас Apple Watch могут свободно работать от одного до нескольких дней, в зависимости от сценариев использования. Внедрение же Always on Display существенно отразится на энергопотреблении часов.

Во-вторых, выгорание пикселей. На текущий момент Apple Watch используют технологию отображения OLED. Безусловно, у такого экрана есть неоспоримые плюсы: бесконечная контрастность и высокая энергоэффективность. Но есть и недостатки, например, выгорание пикселей.

Apple тестирует технологию Always on Display для смарт-часов

Пока Apple не нашла способ полностью устранить эту проблему, однако работы в этом направлении ведутся: для уменьшения шанса выгорания экрана, в компании планируют использовать метод компенсации. Для этого будет собираться статистика о состоянии каждого пикселя, и, при необходимости, будет проводиться регулировка яркости и коррекция цветов отдельно взятых областей экрана, что сведет нежелательный эффект к минимуму.

Так или иначе, пока нет никакой информации о сроках выхода Apple Watch с технологией Always on Display. По мнению экспертов, заявленную функцию стоит ожидать не ранее 2020 года.

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