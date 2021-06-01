Об этом Тимошенко заявил в интервью Интерфакс-Украина. Заместитель Андрея Ермака отметил, что Харьков – это не только крупный областной центр, область также имеет границу с Россией.

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Там не должно быть даже намека на федерализацию, – Тимошенко

Заинтересованность Офиса Президента в том, чтобы мэр, которого выберут харьковчане, был проукраинским, проповедовал украинскую государственную политику, чтобы там даже намека на федерализацию не было,

– сказал Тимошенко

Еще одно требование к будущему городскому главе – заниматься развитием Харькова. По мнению Тимошенко, успешными мэрами являются те, кто посвящает внимание местным проблемам, а не политике.

Выборы мэра в Харькове состоятся 31 октября

Отметим, что нового городского главу харьковчане будут выбирать 31 октября, предыдущий городской глава Геннадий Кернес умер в результате осложнений после коронавируса в декабре 2020 года.

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Сейчас городом управляет секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов. Именно его социологи называют одним из основных претендентов на пост мэра. В тройке лидеров также – Михаил Добкин и Юлия Светличная.