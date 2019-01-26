Будущий соперник горняков "Айнтрахт" избежал поражения в матче Бундеслиги
Немецкий футбольный клуб из Франкфурта-на-Майне "Айнтрахт" в матче Бундеслиги сумел избежать поражения с немецким клубом из Бремена "Вердер".
Франкфуртцы дважды уступали в счете.
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Сначала ситуацию исправил форвард "Айнтрахта" Ребич. Хорвату удался красивый удар с линии штрафной.
Ну а во втором тайме, когда "Вердер" снова вышел вперед, гостей от поражения спас Себастьен Алле. Счет – 2:2.
14 февраля "Айнтрахт" сыграет против "Шахтера" в Лиге Европы. Матч состоится в Харькове. Прежде чем посетить горняков, "Айнтрахт" сыграет еще два матча в Бундеслиге против лидера дортмундской Боруссии и Лейпцига.
Смотрите видео о матче Бундеслиги:
Источник: 24 Канал
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