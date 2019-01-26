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      Будущий соперник горняков "Айнтрахт" избежал поражения в матче Бундеслиги

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      "Айнтрахт" и "Вердер" сыграли 2:2
      "Айнтрахт" и "Вердер" сыграли 2:2 / twitter.com/eintracht

      Немецкий футбольный клуб из Франкфурта-на-Майне "Айнтрахт" в матче Бундеслиги сумел избежать поражения с немецким клубом из Бремена "Вердер".

      Франкфуртцы дважды уступали в счете.

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      Сначала ситуацию исправил форвард "Айнтрахта" Ребич. Хорвату удался красивый удар с линии штрафной.

      Ну а во втором тайме, когда "Вердер" снова вышел вперед, гостей от поражения спас Себастьен Алле. Счет – 2:2.

      14 февраля "Айнтрахт" сыграет против "Шахтера" в Лиге Европы. Матч состоится в Харькове. Прежде чем посетить горняков, "Айнтрахт" сыграет еще два матча в Бундеслиге против лидера дортмундской Боруссии и Лейпцига.

      Смотрите видео о матче Бундеслиги:

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      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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