Будут без света и воды: Труханов пригрозил заведениям, которые работают несмотря на красную зону
Геннадий Труханов заявил, что в Одессе ряд заведений продолжают работать, хотя это запрещают ограничения красной карантинной зоны. Городской голова планирует отключать свет и воду развлекательным заведениям, которые нарушают карантин.
Источник:24 канал
Об этом мэр заявил во время брифинга после по итогам выездного заседания парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
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Как в Одессе будут наказывать нарушителей
Труханов заверил, что знает о том, что некоторые заведения продолжают работу. По его мнению, собственники "просто не понимают", поэтому местные власти ничего сделать не могут.
Мы работаем над тем, чтобы учреждения соблюдали карантин. Каждый час и ежедневно работаем над этим. Но я вижу, что не все понимают. Если общество не понимает, мы ничего не сделаем,
– заявил мэр Одессы.
Он добавил, что нарушители карантинных ограничений не осознают серьезность и препятствуют правоохранителям в выполнении их обязанностей ловить преступников. Между тем одесская полиция вынуждена контролировать развлекательные заведения.
Однако Труханов имеет метод воздействия на заведения-нарушители.
Надо выключить свет, выключить воду и просто закрывать их. Все, не будут работать. Возможно, тогда кто-то поймет всю серьезность,
– подчеркнул городской глава.
К слову, ранее он уже комментировал работу отдельных одесских заведений в красной зоне. Труханов тогда заявил, что собственников "прикрывают отдельные органы".
Ситуация с коронавирусом в Одесской области
- По состоянию на 9 апреля в Одесской области COVID-19 подтвердили у 118 743 местных жителей, за последние сутки – у 1 194 человек.
- С начала эпидемии удалось выздороветь 85 965 больным, к сожалению, умерли – 2 056.
- Одесская область находится в красной карантинной зоне с 23 марта.
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