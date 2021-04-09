Геннадий Труханов заявил, что в Одессе ряд заведений продолжают работать, хотя это запрещают ограничения красной карантинной зоны. Городской голова планирует отключать свет и воду развлекательным заведениям, которые нарушают карантин.

Об этом мэр заявил во время брифинга после по итогам выездного заседания парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

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Как в Одессе будут наказывать нарушителей

Труханов заверил, что знает о том, что некоторые заведения продолжают работу. По его мнению, собственники "просто не понимают", поэтому местные власти ничего сделать не могут.

Мы работаем над тем, чтобы учреждения соблюдали карантин. Каждый час и ежедневно работаем над этим. Но я вижу, что не все понимают. Если общество не понимает, мы ничего не сделаем,

– заявил мэр Одессы.

Он добавил, что нарушители карантинных ограничений не осознают серьезность и препятствуют правоохранителям в выполнении их обязанностей ловить преступников. Между тем одесская полиция вынуждена контролировать развлекательные заведения.

Однако Труханов имеет метод воздействия на заведения-нарушители.

Надо выключить свет, выключить воду и просто закрывать их. Все, не будут работать. Возможно, тогда кто-то поймет всю серьезность,

– подчеркнул городской глава.

К слову, ранее он уже комментировал работу отдельных одесских заведений в красной зоне. Труханов тогда заявил, что собственников "прикрывают отдельные органы".

Обратите внимание! Ранее с похожим заявлением выступил мэр Тернополя Сергей Надал. Он тоже пригрозил отключением воды и электричества заведениям, которые не соблюдают карантин.

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