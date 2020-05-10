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Как будут работать парикмахерские и салоны красоты в Киеве: основные правила

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Работа парикмахерских и салонов красоты в Киеве с 11 мая: правила
Як працюватимуть перукарні у Києві / Ілюстративне фото

Киевская городская госадминистрация утвердила требования и правила для работы парикмахерских и салонов красоты, которым разрешено работать с 11 мая. В частности, заведения должны работать только по предварительной записи и выполнять все противоэпидемические мероприятия.

На першому етапі послаблення карантину у столиці зможуть працювати ті салони краси і перукарні, площа яких не перевищує 300 метрів квадратних. Про це інформує пресцентр КМДА.

До теми Як Київщина виходитиме з карантину: що відкриють з 11 травня – список

Правила роботи салонів краси і перукарень у Києві:

  • Перукарні, салони краси та косметологічні кабінети з 11 травня у Києві працюватимуть лише за попереднім записом.
  • Заборонено надавати послуги без засобів захисту: одноразових масок і рукавичок (міняти після кожного робочого циклу).
  • Між місцями надання послуг повинна бути дистанція: для робочих місць паралельними рядами — 3 метри, для робочих місць по осі — 1,8 метра, для останнього робочого місця до стіни або іншої перешкоди — 0,7 метра.
  • Усі установи повинні дотримуватися загальних протиепідемічних вимог і правил дезінфекції: щоденна термометрія, забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту на 5 днів, організація збору використаних масок і рукавичок для утилізації. Дезінфекція — кожні 2 години.
  • На входах повинні стояти санітайзери. Клієнтам повинні проводити термометрію, щоб не допускати осіб з ознаками ГРВІ.
  • Усередину допускаються люди з розрахунку не більше однієї особи на 10 метрів квадратних.
  • Відвідувачів потрібно пускати з інтервалом у 15 хвилин.
  • Перукарні, салони краси та косметологічні кабінети мають поінформувати клієнтів щодо встановлених обмежень на своїх вебсайтах, сторінках у соцмережах, при проведенні запису телефоном чи в інший спосіб.

Зверніть увагу! Рішення послабити карантин члени Кабміну одноголосно ухвалили на засіданні 4 травня. Воно набере чинності з 11 травня, а загалом карантин вже втретє продовжили, цього разу до 22 травня. Щоправда, у Києві, де фіксують досить потужний спалах COVID-19 не виключають, що якщо пом’якшення карантину негативно повпливає на епідеміологічну ситуацію, – обмеження знову можуть посилити.

як Україна виходитиме з карантину
Як Україна виходитиме з карантину / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Красота Новости Киева Новости политики
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