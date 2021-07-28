Раньше уже проводили такие рейды. Однако 28 июля сообщили, что отныне будут значительно чаще проверять соблюдение противоэпидемических правил.

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Будет работать не только полиция

Подробно об этом рассказал заместитель городского главы по вопросам обеспечения жизнедеятельности города Андрей Руденко, По его словам, контроль соблюдения карантинных норм осуществляют правоохранители. Также к этому привлекли представителей горсовета Харькова и Госпродпотребслужбы.

Будут работать каждый день в часы пик, чтобы останавливать недобросовестных пассажиров, которые ведут себя некорректно по отношению к другим,

– отметил чиновник.

Он также добавил, что люди забыли, что город пережил несколько месяцев назад. По словам Руденко, все зависит от того, насколько мы дисциплинированы и как соблюдаем правила.

Как будут наказывать за отсутствие маски

В горсовете напомнили, что существует штраф за нарушение масочного режима. Для граждан он составляет 170 гривен. Если противоэпидемические меры игнорируются субъектом хозяйствования, то его представители могут заплатить от 425 гривен.

Обратите внимание! Верховная Рада одобрила штрафы за неношение масок 6 ноября 2020 года. Законопроектом предусмотрено взимание с граждан штрафа за отсутствие маски во время карантина. Речь идет о людях, которые находятся в общественных домах, сооружениях и общественном транспорте. Подробнее – по ссылке.