Будут судить патрульных, допустивших убийство коллеги в Чернигове
Источник:Офис генпрокурора
Прокуратура направила в суд обвинение против 2 патрульных полицейских. Их обвиняют в служебной халатности во время убийства их коллеги в Чернигове.
Оба патрульных подозреваются в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что повлекло за собой тяжкие последствия. За это им грозит от 2 до 5 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности сроком до 3 лет и штрафом в размере от 4 250 до 12 750 гривен.
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Патрульные покинули место преступления
По данным следствия, двое патрульных 2 октября 2021 года прибыли на место трагедии в Чернигове, где группа молодых людей устроила драку с полицейскими, которые были в отпуске. Однако они не помешали молодым людям, которые напали на их коллег, а покинули место преступления.
После этого юноши продолжили избивать полицейских, в результате чего один из них скончался, а другой оказался в больнице.
Погибшим оказался Артур Ерохин. Его коллегу Владимира Савона госпитализировали с тяжелыми травмами.
Убийство полицейского в Чернигове: главное
- Трагедия в Чернигове произошла 2 октября 2021 года. Тогда двое правоохранителей, которые были в отпуске, сделали замечание группе молодых людей, которые шумно вели себя в супермаркете. После этого на улице возник конфликт.
- Подростки избили стражей порядка, из-за чего один из них погиб на месте.
- Молодых людей задержали. Почти все, кроме одного из них, несовершеннолетние. Один из нападавших хотел стать правоохранителем и учился в Академии пенитенциарной службы. Всех их будут судить.