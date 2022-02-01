Будут судить патрульных, допустивших убийство коллеги в Чернигове

Прокуратура направила в суд обвинение против 2 патрульных полицейских. Их обвиняют в служебной халатности во время убийства их коллеги в Чернигове.

Оба патрульных подозреваются в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что повлекло за собой тяжкие последствия. За это им грозит от 2 до 5 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности сроком до 3 лет и штрафом в размере от 4 250 до 12 750 гривен.

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Патрульные покинули место преступления

По данным следствия, двое патрульных 2 октября 2021 года прибыли на место трагедии в Чернигове, где группа молодых людей устроила драку с полицейскими, которые были в отпуске. Однако они не помешали молодым людям, которые напали на их коллег, а покинули место преступления.

После этого юноши продолжили избивать полицейских, в результате чего один из них скончался, а другой оказался в больнице.

Погибшим оказался Артур Ерохин. Его коллегу Владимира Савона госпитализировали с тяжелыми травмами.

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