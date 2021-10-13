Будут судить правоохранителей, которые брали взятки талонами на топливо

В нескольких регионах Украины разоблачили правоохранителей, которые пытались заработать на нарушителях правил дорожного движения. Они требовали до 10 тысяч долларов взяток. Вместо денег просили даже талоны на горючее.

Следователи ГБР направили в суд 2 обвинительных акта в отношении заместителя начальника отделения полиции в Одесской области и экс-патрульного райотдела винницкой полиции.

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Предлагали "помощь" за 10 тысяч долларов

Полицейский из Одесской области предлагал "помощь" водителю, который, вероятно, ехал за рулем навеселе. За 400 долларов правоохранитель пообещал повлиять на судью Николаевского райсуда, чтобы та закрыла дело якобы из-за "истечения сроков".

Патрульный из Винницкой области взял 10 тысяч долларов от водителя, которого остановили пьяным. Полицейский изъял у него водительское удостоверение и другие документы. Говорил, что вернет за взятку.

Взятки талонами на топливо

Кроме того, должностные лица полиции и работник ГСЧС не гнушались брать взятки талонами на топливо. В отношении их уже завершили расследование. Так, правоохранитель из Житомирской области предложил представителю компании-перевозчика "сотрудничество". Обещали игнорировать нарушения правил проезда, а взамен просили талоны.



Талоны на горючее / Фото ГБР

Еще один чрезвычайник из Одесской области в июле 2021 года требовал у предпринимателя 1200 долларов за "разрешение" хранить топливо в резервуарах без соответствующих документов. Поскольку предприниматель не имел таких денег, чиновник согласился взять побор талонами на 400 литров топлива.

Обвинительные акты уже в суде. Фигурантам грозит лишение свободы на 8 – 10 лет с конфискацией имущества.



Сотрудники ГБР разоблачили коррупционную схему / Фото ГБР