Как будут выбирать кандидата в мэры Киева от "Слуги народа": объяснение Зеленского
Президент Зеленский объяснил, как будут выбирать кандидата в мэры Киева от "Слуги народа". Он отметил, что это будет происходить в формате внутреннего праймериз партии.
Водночас на внутрішньому праймеріз будуть кандидати не лише від "Слуги народу". Про це повідомило видання НВ.
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Як відбуватиметься процедура
На внутрішньому праймеріз "Слуги народу" кандидати у мери столиці мають показати програму планів роботи у Києві. Після цього Зеленський поміряє соціологію і побачить, у кого більше шансів.
За його президента, декому "набридло бути у Верховній Раді", тому низка нардепів захотіла бути мерами. Про це Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами у Заліссі.
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Про що говорили президент та журналісти
- Про відставку Авакова. Зеленський зауважив, що розуміє, чому люди протестують проти очільника МВС. Водночас додав, що, на його думку, немає краще міністра, ніж Аваков.
- Про закупівлю костюмів для медиків. Зеленський не має зауважень до глави МОЗ Максима Степанова і впевнений, що міністр не міг закупити медичні костюми удвічі дорожче за аналогічні.
- Про призначення міністра освіти. Зеленський хоче, аби цю посаду обійняв голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. Однак останній наразі не погодився.
- Про кандидата у мери Києва. Сам Зеленський заявив, що ще не визначився з кандидатурою, однак є кілька гідних кандидатів. Він додав, що підтримає одного з них, коли побачить соціологію.