Президент Зеленский объяснил, как будут выбирать кандидата в мэры Киева от "Слуги народа". Он отметил, что это будет происходить в формате внутреннего праймериз партии.

Водночас на внутрішньому праймеріз будуть кандидати не лише від "Слуги народу". Про це повідомило видання НВ.

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Як відбуватиметься процедура

На внутрішньому праймеріз "Слуги народу" кандидати у мери столиці мають показати програму планів роботи у Києві. Після цього Зеленський поміряє соціологію і побачить, у кого більше шансів.

За його президента, декому "набридло бути у Верховній Раді", тому низка нардепів захотіла бути мерами. Про це Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами у Заліссі.

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