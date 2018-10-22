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      Будут бороться с подводными лодками России: страны НАТО объявили об объединении усилий

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      Страны НАТО объявили об объединении усилий для борьбы с подводными лодками России
      Страны НАТО объявили об объединении усилий для борьбы с подводными лодками России / Иллюстративное фото

      США и их союзники по НАТО объединяют усилия по созданию беспилотных морских систем для противодействия подводным лодкам России. Такое решение страны-союзники приняли по итогам июльского саммита Альянса.

      Об этом сообщает Defense News.

      Отмечается, что на встрече в июле 13 стран НАТО – Бельгия, Дания, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Турция, Великобритания и США – подписали соответствующий документ.

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      Этот документ фактически является планом реализации совместных мероприятий по разработке технологий, позволяющих обнаруживать подводные мины и субмарины.

      Использование беспилотных систем в перспективе обеспечит качественно новый прорыв в развитии морских технологий... Эти беспилотные системы повысят как нашу ситуативную информированность, так и наш контроль над морями,
      - говорится в заявлении стран НАТО.

      В документе также отмечается, что такие работы будут проходить параллельно во всех странах, которые подписали совместный план. Это также создаст конкуренцию между компаниями, которые занимаются похожими разработками.

      "Эта инициатива позволит союзникам использовать свои широкие экономические возможности для снижения затрат и, как следствие, еще больше увеличить свои оборонные расходы (благодаря достигнутой экономии, – ред.)", – указано в заявлении.

      Такая договоренность свидетельствует о том, что в противодействии новым, более совершенным и более бесшумным подводным лодкам, страны НАТО отводят намного большую роль морским беспилотным системам.

      Теги: Новости России Новости политики Новости США Водный транспорт НАТО
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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