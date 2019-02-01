Будут бряцать оружием: оккупанты заявили о тактических военных учениях в оккупированном Крыму

В первой половине 2019 года российские оккупанты собираются провести в аннексированном Крыму очередные военные учения. В них примут участие десантники, которые принимали участие в военных действиях в Украине.

Так, на полуострове будут бряцать оружием российские десантники, чья дивизия дислоцируется в Новороссийске. Известно, что подразделения этой дивизии в 2014 году принимали активное участие в военных операциях в ходе вооруженной агрессии России против Украины, а также – в Российско-грузинской войне 2008 года.

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Протягом року дивізія проведе близько 50 різних навчань, перше і найбільше – полкове тактичне навчання на території республіки Крим,

– повідомив російський командувач ВДВ Андрій Сердюков росЗМІ.

Точной даты военный не назвал, однако известно, что учения были запланированы в первом полугодии 2019-го.

Кроме этого, оккупанты собираются провести антитеррористические учения в Севастополе. Для этого часть города на полдня перекроют, информируют "Крым.Реалии".

Отметим, что после аннексии Крыма в 2014 году Россия регулярно проводит на территории оккупированного полуострова военные учения. К примеру, 24 января россияне проводили массовые учения в акватории Черного моря. В них были привлечены две тысячи человек, а также ракетные корабли, вертолеты морской авиации, подводные лодки и тому подобное.

Также все чаще появляются фото колонн с военной техникой России, которая направляется к оккупированному Крыму. В Минобороны считают, что сейчас в Крыму находятся более 30 тысяч российских военнослужащих.