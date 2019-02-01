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      Будут бряцать оружием: оккупанты заявили о тактических военных учениях в оккупированном Крыму

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      Оккупанты собираются провести крупные военные учения в аннексированном Крыму
      Оккупанты собираются провести крупные военные учения в аннексированном Крыму / Иллюстративное фото

      В первой половине 2019 года российские оккупанты собираются провести в аннексированном Крыму очередные военные учения. В них примут участие десантники, которые принимали участие в военных действиях в Украине.

      Так, на полуострове будут бряцать оружием российские десантники, чья дивизия дислоцируется в Новороссийске. Известно, что подразделения этой дивизии в 2014 году принимали активное участие в военных операциях в ходе вооруженной агрессии России против Украины, а также – в Российско-грузинской войне 2008 года.

      Читайте также: Россия вербует крымчан в ЧВК "Вагнера" через военкоматы

      Протягом року дивізія проведе близько 50 різних навчань, перше і найбільше – полкове тактичне навчання на території республіки Крим,
      – повідомив російський командувач ВДВ Андрій Сердюков росЗМІ.

      Точной даты военный не назвал, однако известно, что учения были запланированы в первом полугодии 2019-го.

      Кроме этого, оккупанты собираются провести антитеррористические учения в Севастополе. Для этого часть города на полдня перекроют, информируют "Крым.Реалии".

      Отметим, что после аннексии Крыма в 2014 году Россия регулярно проводит на территории оккупированного полуострова военные учения. К примеру, 24 января россияне проводили массовые учения в акватории Черного моря. В них были привлечены две тысячи человек, а также ракетные корабли, вертолеты морской авиации, подводные лодки и тому подобное.

      Также все чаще появляются фото колонн с военной техникой России, которая направляется к оккупированному Крыму. В Минобороны считают, что сейчас в Крыму находятся более 30 тысяч российских военнослужащих.

      РОССИЯ СТЯГИВАЕТ ВОЕННОЕ ВООРУЖЕНИЕ В ОККУПИРОВАННЫЙ КРЫМ:​
      Теги: Новости России Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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