Будут ли лечить украинцев в Италии от коронавируса и планируют ли эвакуацию: объяснение посла
Сценарий эвакуации украинцев из Италии через коронавирус не рассматривают. Ведь между странами – нормальное сообщение, поэтому те, кто желает вернуться на родину, могут сделать это самостоятельно. К тому же, в Италии – хорошая медицина, поэтому и туристы, и те украинцы, которые там живут, получат при необходимости полноценное и качественное лечение.
Об этом говорил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Италии Евгений Перелыгин в эфире "Право на власть" в ночь с 27 на 28 февраля.
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Будет ли эвакуация украинцев из Италии
По словам господина посла, эвакуировать украинцев нет смысла: "Откровенно говоря, мы не рассматриваем сценарий эвакуации". Причин этому как минимум две.
Сегодня из Италии в Украину летает примерно 50 рейсов в неделю. Любой украинец, который считает, что он должен вернуться, чтобы пройти лечение или сделать тест, может воспользоваться самолетом. Или есть более сотни автобусных маршрутов,
– пояснил Перелыгин первую причину.
Второй же причиной посол указал, что в Италии – значительно более качественное медицинское обслуживание. Мол, и ВООЗ, и ЕС подтвердили, что "система здравоохранения в Италии – одна из лучших в мире".
"Транспортное сообщение между Италией и остальными странами – существует. Нет никаких оговорок относительно поездки или перелета из Италии в любую страну, включая Украину", – особо подчеркнул Перелыгин.
Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко добавил, что "эвакуация осуществляют из той страны, в которой объявлен карантин, и в которой запрещено свободное передвижение за пределы страны". Нигде в мире, кроме Уханя в Китае, карантина не вводили.
Смогут ли украинцы лечиться в Италии
- Украинцы, которые живут в Италии официально – то есть, имеют вид на жительство, – в случае необходимости смогут получить медицинские услуги даже бесплатно.
- Граждане Украины, которые поехали в Италию в качестве туристов, обязаны иметь договор страхования, который покрывает расходы на лечение – если такое лечение потребуется.
По словам посла Украины в Италии, вызов медиков "скорой помощи" в стране также является бесплатным.
Каково состояние здоровья у украинки, которая заразилась коронавирусом в Италии
Также Перелыгин прокомментировал ситуацию украинки, которая заразилась коронавирусом в Италии. По словам дипломата, течение болезни отражается на организме женщины как обычный грипп.
В то же время родители больной заверили, что не нуждаются в дополнительной помощи – в больнице в Неаполе они имеют все необходимое.
Тем временем во Франции за сутки вдвое возросло количество зараженных коронавирусом
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