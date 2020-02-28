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      Будут ли лечить украинцев в Италии от коронавируса и планируют ли эвакуацию: объяснение посла

      - Читати новину українською

      Сценарий эвакуации украинцев из Италии через коронавирус не рассматривают. Ведь между странами – нормальное сообщение, поэтому те, кто желает вернуться на родину, могут сделать это самостоятельно. К тому же, в Италии – хорошая медицина, поэтому и туристы, и те украинцы, которые там живут, получат при необходимости полноценное и качественное лечение.

      Об этом говорил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Италии Евгений Перелыгин в эфире "Право на власть" в ночь с 27 на 28 февраля. 

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      Будет ли эвакуация украинцев из Италии

      По словам господина посла, эвакуировать украинцев нет смысла: "Откровенно говоря, мы не рассматриваем сценарий эвакуации". Причин этому как минимум две. 

      Сегодня из Италии в Украину летает примерно 50 рейсов в неделю. Любой украинец, который считает, что он должен вернуться, чтобы пройти лечение или сделать тест, может воспользоваться самолетом. Или есть более сотни автобусных маршрутов,
      – пояснил Перелыгин первую причину. 

      Второй же причиной посол указал, что в Италии – значительно более качественное медицинское обслуживание. Мол, и ВООЗ, и ЕС подтвердили, что "система здравоохранения в Италии – одна из лучших в мире".

      "Транспортное сообщение между Италией и остальными странами – существует. Нет никаких оговорок относительно поездки или перелета из Италии в любую страну, включая Украину", – особо подчеркнул Перелыгин. 

      Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко добавил, что "эвакуация осуществляют из той страны, в которой объявлен карантин, и в которой запрещено свободное передвижение за пределы страны". Нигде в мире, кроме Уханя в Китае, карантина не вводили. 

      Смогут ли украинцы лечиться в Италии

      • Украинцы, которые живут в Италии официально – то есть, имеют вид на жительство, – в случае необходимости смогут получить медицинские услуги даже бесплатно. 
      • Граждане Украины, которые поехали в Италию в качестве туристов, обязаны иметь договор страхования, который покрывает расходы на лечение – если такое лечение потребуется.

      По словам посла Украины в Италии, вызов медиков "скорой помощи" в стране также является бесплатным. 

      Каково состояние здоровья у украинки, которая заразилась коронавирусом в Италии

      Также Перелыгин прокомментировал ситуацию украинки, которая заразилась коронавирусом в Италии. По словам дипломата, течение болезни отражается на организме женщины как обычный грипп.

      В то же время родители больной заверили, что не нуждаются в дополнительной помощи – в больнице в Неаполе они имеют все необходимое. 

      Тем временем во Франции за сутки вдвое возросло количество зараженных коронавирусом

      Суд в Гааге в своем решении назвал аннексию Крыма "международным договором"
      27 февраля
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Коронавирус Covid-19 МИД Украины Министерство здравоохранения Украины Новости Украины
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