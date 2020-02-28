Будут ли лечить украинцев в Италии от коронавируса и планируют ли эвакуацию: объяснение посла

Сценарий эвакуации украинцев из Италии через коронавирус не рассматривают. Ведь между странами – нормальное сообщение, поэтому те, кто желает вернуться на родину, могут сделать это самостоятельно. К тому же, в Италии – хорошая медицина, поэтому и туристы, и те украинцы, которые там живут, получат при необходимости полноценное и качественное лечение.

Об этом говорил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Италии Евгений Перелыгин в эфире " Право на власть " в ночь с 27 на 28 февраля.

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Будет ли эвакуация украинцев из Италии

По словам господина посла, эвакуировать украинцев нет смысла: "Откровенно говоря, мы не рассматриваем сценарий эвакуации". Причин этому как минимум две.

Сегодня из Италии в Украину летает примерно 50 рейсов в неделю. Любой украинец, который считает, что он должен вернуться, чтобы пройти лечение или сделать тест, может воспользоваться самолетом. Или есть более сотни автобусных маршрутов,

– пояснил Перелыгин первую причину.

Второй же причиной посол указал, что в Италии – значительно более качественное медицинское обслуживание. Мол, и ВООЗ, и ЕС подтвердили, что "система здравоохранения в Италии – одна из лучших в мире".

" Транспортное сообщение между Италией и остальными странами – существует. Нет никаких оговорок относительно поездки или перелета из Италии в любую страну, включая Украину ", – особо подчеркнул Перелыгин.

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко добавил, что " эвакуация осуществляют из той страны, в которой объявлен карантин, и в которой запрещено свободное передвижение за пределы страны ". Нигде в мире, кроме Уханя в Китае, карантина не вводили.

Смогут ли украинцы лечиться в Италии

Украинцы, которые живут в Италии официально – то есть, имеют вид на жительство, – в случае необходимости смогут получить медицинские услуги даже бесплатно.

Граждане Украины, которые поехали в Италию в качестве туристов , обязаны иметь договор страхования, который покрывает расходы на лечение – если такое лечение потребуется.

По словам посла Украины в Италии, вызов медиков "скорой помощи" в стране также является бесплатным.

Каково состояние здоровья у украинки, которая заразилась коронавирусом в Италии

Также Перелыгин прокомментировал ситуацию украинки, которая заразилась коронавирусом в Италии. По словам дипломата, течение болезни отражается на организме женщины как обычный грипп.

В то же время родители больной заверили, что не нуждаются в дополнительной помощи – в больнице в Неаполе они имеют все необходимое.