Будут ли наблюдатели от РФ на президентских выборах в Украине: четкое заявление Климкина

Министерство иностранных дел Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся 31 марта.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в своем письме директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингиборг Солрун Гисладоттир.

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МИД Украины не принимать заявки о регистрации российских наблюдателей. Считаю это необходимым, когда речь идет о наблюдателях от страны-агрессора и оккупанта. Кстати, таких прецедентов немало в практике ОБСЕ,

– подчеркнул дипломат.

Вместе с тем он порекомендовал тем, "кто видит возможным демократическое волеизъявление в России под зонтиком ФСБ без риска для избирателей", отстаивать свою точку зрения в правовом поле, "как и полагается в правовом государстве".

Также, министр пригласил ОБСЕ направить наблюдательную миссию на президентские выборы в Украину.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия Украины закрыла участки для голосования в России. Поэтому 5 избирательных участков с территории РФ перенесли в Посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии, где и смогут отдать свои голоса украинцы.