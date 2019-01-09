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      Будут ли наблюдатели от РФ на президентских выборах в Украине: четкое заявление Климкина

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      МИД не будет регистрировать российских наблюдателей на выборах Президента Украины
      МИД не будет регистрировать российских наблюдателей на выборах Президента Украины / Фото из открытых источников

      Министерство иностранных дел Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся 31 марта.

      Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в своем письме директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингиборг Солрун Гисладоттир.

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      МИД Украины не принимать заявки о регистрации российских наблюдателей. Считаю это необходимым, когда речь идет о наблюдателях от страны-агрессора и оккупанта. Кстати, таких прецедентов немало в практике ОБСЕ,
      – подчеркнул дипломат.

      Вместе с тем он порекомендовал тем, "кто видит возможным демократическое волеизъявление в России под зонтиком ФСБ без риска для избирателей", отстаивать свою точку зрения в правовом поле, "как и полагается в правовом государстве".

      Также, министр пригласил ОБСЕ направить наблюдательную миссию на президентские выборы в Украину.

      Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия Украины закрыла участки для голосования в России. Поэтому 5 избирательных участков с территории РФ перенесли в Посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии, где и смогут отдать свои голоса украинцы.

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Новости России Украина – Россия МИД Украины Павел Климкин
      Источник: 24 канал
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