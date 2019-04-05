Будут ли платить украинцы за газ по рыночной цене

Кабмин разрешил "Нафтогазу" снизить цену на газ для бытовых потребителей, поскольку ситуация на мировых рынках благоприятна. Но отказаться от регулирования газовых цен наше правительство не спешит. Это политический вопрос, или мы еще не готовы к рыночным ценам на газ, и что нужно сделать, чтобы к ним прийти – выясняли журналисты 24 канала.

"Нафтогаз" по поручению Кабмина снизил цену на газ для бытовых потребителей. За апрель украинцы получат новые платежки, вместо 8,55 гривен за куб газа заплатим 8,38. А цена газа для промышленности была снижена с 1 апреля. Это стало возможным благодаря тому, что в Европе сейчас газ подешевел.

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Украинское правительство по требованию МВФ должно привести цены на газ в Украине к рыночному уровню. Но на предложение "Нафтогаза" отменить правительственное регулирование цен на газ и отменить монополию компаний-поставщиков газа для населения в Кабмине отказались. Мотивировали это тем, что в случае изменения ситуации на мировых рынках газа, если он подорожает – для украинцев это будет шок.

Регулировать или нет

Государственное регулирование цен имеет существенный недостаток – оно не способно быстро реагировать на динамичность рыночных условий, пояснили в комментарии 24 каналу аналитики Офиса эффективного регулирования BRDO. А регулирование цен на природный газ для населения было введено для защиты этих потребителей от резких колебаний цены ресурса.

Сегодня благодаря низким ценам на импортный природный газ цена газа для промышленности ниже, чем для бытовых потребителей. И этот момент является очень удачным для перехода на рыночное ценообразование для всех без исключения потребителей. Это обеспечило бы выполнение обязательств Украины перед ЕС, МВФ и Энергетическим Сообществом,

– акцентировали эксперты.

Возникает вопрос, не стоит ли отпустить бытовых потребителей в свободное плавание? На первый взгляд – да, говорят специалисты энергорынка. Но через несколько месяцев стоимость импортируемого газа может возрасти. Тогда опять встанет вопрос поддержки "незащищенных слоев населения" путем фиксации розничных цен. Однако ввести ценовое регулирование на газ повторно будет гораздо сложнее чем продолжать текущую политику.

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Эксперты BRDO в случае принятия решения о "свободных ценах" газа считают целесообразным сделать такое:

• ввести добровольное страхование взаимного выполнения обязанностей поставщика и потребителя, поскольку на начальных этапах работы с бытовыми потребителями существует риск банкротства неподготовленных поставщиков или наличия недобросовестных игроков;

• провести широкую информационную кампанию среди потребителей газа о введении новых правил на рынке газа, информации о ценах и условиях поставщиков, действующих на рынке, возможности выбора поставщика и тому подобное. (В 2018 году сменили поставщика только 5 тысяч абонентов (из них 69 бытовые), что свидетельствует о низком уровне осведомленности потребителей о доступных альтернативах);

• предоставить возможности осуществлять поставки газа компаниям, которые имеют значительную абонентскую базу и возможности ее обслуживания (Укрпочта, интернет-провайдеры, електропостачальні компании), поскольку для обслуживания населения необходимо иметь разветвленную сеть сервисных центров, которые сейчас есть только в 44 региональных поставщиков со специальными обязанностями с 539 поставщиков газа.

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Как Украине перейти на рыночные цены

Для этого нужно, чтобы правительство таки сказало: "мы больше не устанавливаем эти ограничения для Нафтогаза, не заставляем их продавать газ по той цене, которую мы записали" и после этого наступит "рынок "счастья", когда установят рыночные цены, пояснил 24 каналу финансовый аналитик Сергей Фурса.

Как объясняет Гройсман, рыночная цена может меняться: или падать, или расти. То есть если она увеличится, то украинцам придется платить больше. Но это нормальная практика и газ не должен быть исключением,

– сказал Фурса.

По его словам, если мы хотим рыночных тарифов, то МВФ введет их, но эти тарифы будут определяться по определенной формуле. Поэтому если цена станет фиксированная, то она может увеличиваться по этой же формуле. Нельзя сказать: "тут нам нравится, а тут - нет". С рыночными ценами не получится делать так, как выгодно лишь нам. Это так не работает, нужно выбрать только один путь.



Рыночные цены на газ сейчас ниже регулируемых

Он добавил, что МВФ никогда не требовал определенную цену, они говорят, что тарифы должны быть рыночными. Однако стоит отметить, что МВФ волнует вопрос цены на газ, они выделяют этот вопрос и постоянно об этом говорят. Они говорят, создавайте рыночные цены и все, рынок сам все урегулирует.

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Можно не повышать стоимость газа

Сейчас у Украины есть все шансы не повышать стоимость газа до конца года. Этому способствует и сама хорошая ситуация с ценами газа на мировых рынках.

Учитывая нисходящую тенденцию по ценам, мы можем прогнозировать, что до нового года нас ждет очередное повышение цен на газ. Они останутся на текущем уровне и будут составлять 8,5 гривны, а не 12 гривен за кубический метр, как планировалось ранее,

– отметил в комментарии 24 каналу аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

Он подтвердил: на европейских рынках цены на газ продолжают снижаться и сейчас находятся на минимуме 2016 года. На крупнейшем хабе TTF газ подешевел до уровня в 14,50 евро за мегаватт в час.

"Однозначно, для нового президента это будет крайне замечательной новостью, которую можно будет внести в копилку своих достижений. Но снижение стоимости газа обусловлено теплой зимой и вводом атомных электростанций в Японии, из-за чего спрос на газ в Азии существенно снизился. В связи с этим производители начали снижать цены и отправлять газ в Европу", – пояснил Пархоменко.



В случае перехода на рыночные цены газа, он может дорожать для украинцев

По информации специалиста, ближайший к Украине хаб CZ VTP предлагает газ с поставкой завтра уже за 15,11 евро за мегаватт. При пересчете на 1 кубометр его стоимость составит 0,1594 евро или примерно 4,85 гривны за куб. Но в Украине он так стоить не будет, надо прибавить к этому стоимость логистики.

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Удачное время запасаться газом

Сейчас очень удачное время, чтобы запастись газом наперед. CEO энергопровайдера ETG.UA Владимир Шведкий в комментарии 24 каналу отметил, что сейчас выгодно покупать газ на зиму впрок. Цены на частные поставки привлекательные для приобретения голубого топлива по форвардным контрактам.

По данным поставщика природного газа, весенняя цена 2019 года по сравнению с ценой октября 2018 упала в два раза – на 100%.

Стоимость по сравнению с октябрем просела в два раза. Пик был 13 500 – теперь 7000 за тысячу кубометров. Сейчас шикарное время закупать газ наперед,

– пояснил Шведкий.

Суть форвардных поставок заключается в том, что покупатель, заплатив предоплату, может зафиксировать стоимость нужного ему объема газа на определенный период. Цена топлива для покупателя в этот период не будет меняться несмотря на колебания рынка.

По словам специалиста, покупателю необходимо внести предоплату в 10% от конечной стоимости нужного ему объема, чтобы зафиксировать цену на газ на год. К этому времени, в среднем, "летняя" цена голубого топлива была ниже "зимней" минимум на 15%.

"В связи с тем, что рынки ЕС развитые с точки зрения форвардных поставок – там существуют все необходимые инструменты. Вы можете приобрести газ по форвардным контрактам на квартал, месяц, год вперед. Там хоть на пять лет вперед можно купить газ. Мы в Украине предлагаем форвардные поставки пока на год", – уточнил Шведкий.

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Воспользуются ли в правительстве этой ситуацией – увидим. Остается надеяться, что их внимание не отвлекут "баталии" вокруг президентских выборов, дебатов и сдачи кандидатских анализов.