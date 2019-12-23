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      Будут ли поднимать украинцам ежегодно зарплату на 2 тысячи: Верстюк о заявлении Милованова

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      Тимофей Милованов / 24 канал

      Заявление министра развития экономики Тимофея Милованова больше похоже на популистское. Министр обещает цифру, которую он вряд ли сможет выполнить.

      Об этом в эфире 24 канала отметил журналист-расследователь издания "НВ" Иван Верстюк.

      Заявление: Милованов планирует повышать зарплаты украинцам на 2 тысячи в год

      "Лично мне заявление о 2 тысячах гривен немного напоминает экономику госплана, которая была в СССР", – сказал журналист.

      Он пояснил, что зарплаты в компаниях, организациях не растут от того, что министерство экономики просто скажет повысить их.

      Рост зарплат – это последний элемент в цепи экономического роста. Растут, например, цены на сырье, которое страна экспортирует, возрастает, экономика, экономическая активность, и от того растут зарплаты людей. Это так работает,
      – подчеркнул Верстюк.

      Он подчеркнул, что нельзя начать реформу экономического состояния в стране с конца. Все начинается с бизнес-климата, с приватизации, с рынка земли.

      Кстати, относительно рынка земли. Надо понимать, что в глазах озадаченных людей Тимофей Милованов – это тот идеолог земельной реформы, который продаст землю проклятым иностранцам. Поэтому он должен делать такие популистские заявления, чтобы немножко улучшить то, как люди его видят,
      – предположил журналист.

      "Это больше похоже на популистские заявления. То, что Тимофей Милованов обещает цифру, которую он вряд ли сможет выполнить. Еще если бы это был министр финансов, которая сводит бюджеты, она могла бы говорить о зарплате учителям и врачам в государственной системе", – подытожил Верстюк.

      Это интересно: Смогут ли россияне получить украинскую землю: интервью с министром Миловановым

      Что известно о заявлении Милованова

      Министерство экономики хочет сократить количество безработных граждан с 1,5 миллиона до 900 тысяч и повышать заработные платы на 2 тысячи гривен ежегодно. Об этом заявил министр развития экономики Тимофей Милованов.

      У нас 8,5% безработных, то есть 1,5 миллиона. Наша задача сократить безработицу до 5%, а зарплаты повышать хотя бы на 2 тысячи в год. Тогда как годовой рост цен должен быть не выше 5%,
      – заявил Милованов.

      Министр отметил, что нужно упростить законодательство, облегчить наем сотрудников, повысить их защиту и точно изменить работу центров занятости. По его словам, они не должны быть социальной кассой, а должны оказывать реальную помощь людям в поиске достойной работы.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Зарплата Деньги Министерство экономического развития и торговли Тимофей Милованов Минимальная зарплата
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