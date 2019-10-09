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      Будут ли повышаться в Киеве тарифы на тепло и горячую воду: в КГГА расставили точки над "і"

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      Тарифы на тепло в Киеве пока повышать не будут, – КГГА
      Тарифы на тепло в Киеве пока повышать не будут, – КГГА / Фото из открытых источников

      Коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго пока не планирует повышать для населения цены на отопление и горячую воду. Кроме того, информация, что соответствующие тарифы вырастут на 30%, является неправдивой.

      Как объяснили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, недавно Киевтеплоэнерго опубликовало проект тарифов, но они не являются конечными для населения. С помощью этих тарифов будут рассчитывать стоимость производства тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на 2020 год, которая является только одной из составляющих конечного тарифа.

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      В целом тариф для населения на отопление и горячую воду зависит от:

      – цены на производство тепловой энергии на ТЭЦ,

      – стоимости производства тепла в котельных и на станциях теплоснабжения,

      – стоимости транспортировки и поставки тепловой энергии.

      Именно поэтому указанные расчеты тарифов не влияют на стоимость услуг для конечного потребителя,
      – отметили в КГГА.

      В ведомстве добавили, что вышеупомянутый проект тарифов был рассчитан в соответствии с постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП). А сам расчет проводили, чтобы выяснить, являются ли затраты тепловых электростанций экономически обоснованными. Сейчас этот проект тарифов находится на рассмотрении в НКРЭКП.

      К слову, в некоторых микрорайонах Киева отопительный сезон может начаться со значительной задержкой, а причина тому – долги за газ.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Коммунальные услуги Водоснабжение Тарифы КГГА Новости Киева
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