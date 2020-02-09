Будут ли призывать на службу в армию 18-и 19-летних: объяснение министра обороны Загороднюка

Глава министерства обороны Андрей Загороднюк заявил, что в 2020 году юношей 18 и 19 лет будут призывать в армию исключительно на добровольной основе. Зато с 20 лет призыв на срочную службу будет обязательным.

По словам Загороднюка, Министерство обороны уже разослало соответствующие разъяснения областным государственным администрациям. Вскоре их должны опубликовать на официальном сайте ведомства. Кроме того, Минобороны готовит ряд изменений , в частности к правительственному постановлению и правовой базе, чтобы "урегулировать этот вопрос", передает пресс-служба Минобороны.

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Хочу еще раз подчеркнуть, что в этом году с 20 лет призыв на срочную службу будет обязательным, а с 18-ти 19-ти исключительно с согласия призывников. В то же время военнослужащие срочной служит не привлекались и не будут привлекаться к проведению операции Объединенных сил,

– заявил министр обороны.

Он добавил, что граждане Украины уже с 18 лет могут подписать контракт на прохождение военной службы.

Заметим, что сегодня в Украине призывной возраст для мужчин составляет 18 – 27 лет. Обязаны служить в армии те, кому исполнилось 20 – 27 лет. Соответствующий указ о призыве на 2020 год недавно подписал президент Владимир Зеленский.

Весенний призыв начнется 1 апреля и продлится по 30 июня. Юноши, которые не имеют высшего образования будут служить в течение 18 месяцев , а для призывников со степенью специалиста или магистра срок службы составит 12 месяцев.

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