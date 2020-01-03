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      Будут ли украинцы голосовать в интернете на следующих выборах: объяснение ЦИК

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      Глава ЦИК объяснил, возможно ли в Украине интернет-голосование на выборах / fakty.com.ua

      Глава Центральной избирательной комиссии считает, что интернет-голосование в Украине пока неактуально. Однако целесообразно ввести онлайн-сервисы на выборах.

      Следует разграничивать голосование в интернете с голосованием, при котором применяют электронные технологии, заявил глава ЦИК Олег Диденко, сообщает LB.

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      Если говорить именно об интернет-голосовании, сейчас преждевременно говорить о введении его в Украине. Все-таки у нас пока недостаточно подготовлена техническая база, и, наверное, уровень развития общества еще недостаточен,
      – отметил Диденко.

      Он также добавил, что не понимает, как во время интернет-голосования обеспечить принцип тайны голосования. А это является требованием международных стандартов выборов.

      По словам председателя ЦИК, на современном этапе для Украины было бы актуально ввести онлайн-сервисы на выборах.

      Что предлагает Диденко

      • применение технических средств для автоматической обработки бюллетеней или машин для голосования;
      • использование средств автоматической идентификации избирателей на участках;
      • введение работы Государственного реестра избирателей в онлайн-режиме;
      • введение данных в ИАС "Выборы" на уровне участковых избирательных комиссий (а не окружных, как есть сейчас).

      Это, по мнению Диденко, поможет защититься от злоупотреблений и фальсификаций и выполнить все демократические стандарты выборов.

      В начале декабря 2019 года ЦИК упростила порядок изменения места голосования. Избирателям можно будет сделать это при помощи электронной формы или через уполномоченное лицо.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Информационные технологии Интернет Местные выборы 2020 ЦИК
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