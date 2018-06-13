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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Будут ли украинцы смотреть матчи Чемпионата мира по футболу 2018: результаты опроса

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Будут ли украинцы смотреть Чемпионат мира по футболу в России
Будут ли украинцы смотреть Чемпионат мира по футболу в России

В четверг, 14 июня, в России стартует Чемпионат мира по футболу. Сборная Украины не попала на Мундиаль. Среди украинцев же неоднозначное отношение к самому Чемпионату из-за того, что он проводится на территории России – страны-агрессора, которая захватила Крым и начала войну на Донбассе, оккупировав часть из этих территорий.

Права на показ матчей еще в 2010 году были приобретены Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НТСУ). Однако ее руководитель Зураб Аласания заявил, что он не будет транслировать по телеканалу UA|TV матчи, которые пройдут в России. Следовательно права на показ матчей были выставлены на торги. Их приобрела компания Inter Media Group, куда входят телеканалы "Интер" и НТН. Именно на них и будет происходить трансляция матчей Чемпионата мира.

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При этом запретить показ матчей на территории Украины, после того, как права на трансляцию купил "Интер", пытались депутаты на законодательном уровне. Но этот вопрос так и не внесли на рассмотрение парламента.

Читателей 24 канала на сайте опросили, будут ли они следить за матчами Чемпионата мира в России.

Участие в опросе приняли более 11 тысяч читателей сайта. 4079 (или же 36 процентов респондентов) ответили, что они "будут смотреть матчи". Несколько ниже показатель (3443 ответов или же 31 процент) заявили, что "будут бойкотировать просмотр этих матчей". Ответ "матчи не буду смотреть, буду пересматривать только результаты" собрал 1861 ответов (17 процентов). Равнодушными к футболу оказались 1727 читателей (16 процентов).

 

 

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта
Источник: 24 Канал
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