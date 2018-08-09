Будут ли врачи получать большую зарплату в результате реформы: детали в цифрах

За ребенка до 5 лет врач будет получать 1480 тысяч гривен, за пенсионера чуть меньше – 740 гривен. Если же ребенок до 18 лет – 814 гривен. За людей от 40 до 64 лет – 444 гривны.

Об этом в эфире рассказала корреспондентка 24 канала.

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Если врач наберет 1800-2000 пациентов, которые рекомендует Минздрав, то неизвестно, сколько именно он заработает, так как возрастные категории имеют разную цену. К примеру, за 1000 детей врач получит почти 1,5 миллиона гривен.

В этот тариф заложена зарплата врача, медсестры, медперсонала, коммунальные услуги, интернет, админматериалы. По подсчетам Минздрава 18-20 тысяч – это зарплата врача, около 12 тысяч – зарплата медсестры. Если же пациенту не нравится его врач, он может в любое время его сменить. Предупреждать врача о разрыве договора не нужно, все это автоматически делает система.

Напомним, в апреле начался первый этап медицинской реформы, все украинцы должны подписать декларацию с семейным врачом. А исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун собрала все сообщения о самых распространенных медицинских мифах, советы относительно здоровых привычек и полезные "лайфхаки" в удобном формате.