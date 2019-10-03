В "Слуге народа" назвали вариант, если РФ не выведет свои войска до выборов на Донбассе

Согласно формуле Штайнмайера, в Украине начнет действовать новый закон "Об особом статусе Донбасса" после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Об этом рассказал депутат от партии "Слуга народа" Святослав Юраш в программе "Что это было" в эфире 24 канала.

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Он подчеркнул, что в парламенте есть разные варианты от всех оппозиционных сил.

Здесь (если РФ не выведет свои войска, – 24 канал) можно рисовать миллион вариантов. Включая украинские танки в Москве, которые дулом заставят Путина голосовать и подписывать [документы] о передаче чего-то еще Украине, кроме восточных территорий,

– заявил Юраш.

Кто будет контролировать украинско-российскую границу в день выборов?

Депутат отметил, что российские войска и дула автоматов делают выборы на Донбассе автоматически недемократичными - такими, какими Украина не сможет их признать.

"Поэтому, конечно, вопрос того, что они (боевики, – 24 канал) должны оставить наши границы, является однозначным. Детали и все шаги этого процесса будут зафиксированы в нормандском формате", – сказал Юраш.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

Он добавил, что "Слуга народа" не будет смотреть на теорию, а будет ждать практики, ведь часто спекуляции порождают больше страха.

По его словам, после встречи Украины и России в нормандском формате, РФ все равно не нужно доверять. "Нужно строить ситуацию, которая в результате переговоров сможет верифицировать (различить, – 24 канал) и обрабатывать эти вещи в понятном для Украины и мира режиме", – подытожил Юраш.

В Минобороны объяснили, что будет, если условия разведения войск не будут выполняться

Процесс разведения войск прекратится. В Минобороны утверждают, что при планировании процесса разведения командованием ВСУ были учтены различные сценарии развития событий.

В частности, в случае, если российско-оккупационные войска будут игнорировать договоренности и попытаются вернуться на ранее занимаемые позиции, украинские военнослужащие будут действовать адекватно. Армия продолжит стоять на защите суверенитета, давая возможность дипломатическим путем восстановить территориальную целостность Украины и применять огневые средства в случае угрозы их жизни и здоровью.