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Будут попытки затянуть процесс, – Шабунин рассказал, когда на самом деле заработает Антикорсуд

24 Читати новину українською
Виталий Шабунин
Виталий Шабунин / Фото из открытых источников

Для того, чтобы начал работать Антикоррупционный суд, нужно примерно полгода. Однако есть вероятность, что процесс будут затягивать.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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"Допустим, что подал Порошенко законопроект, проголосовали до конца парламентской сессии, это к середине июля, продолжается подготовительный этап летом. Там точно будут попытки затянуть процесс. И есть для этого инструменты и в квалификационной комиссии судей, и в судебной администрации", – отметил Шабунин .

Он заверил, что полгода или семь месяцев – это реалистичный срок для начала работы суда. Также, по мнению Шабунина, не стоит искать "зрады" в том, что международными экспертами могут стать украинцы.

"В этом нет предательства, это наша норма, мы туда их вписали. Почему было важно, чтобы эта норма там была? Потому что, когда были только иностранцы, была истерика: отдаем управление государством иностранцам, нет достойных украинцев, что вы унижаете украинскую нацию. Если Всемирный банк считает, что в Украине достойные эксперты, он может подать украинца", – рассказал председатель ГПК.

Он отметил, что эта норма была нужна, чтобы снять еще один популистский манипулятивный аргумент.

Вопрос, кто подает. Давайте различать это. Будет ли Всемирный банк или ЕС, которые за этот закон дрались, подавать какого-нибудь "несвежего"? Если они хотят иметь крутого эксперта, то они его будут иметь. Будь то украинец, будь то международник,
– добавил Шабунин.

Напомним, Президент Петр Порошенко рассказал, что Высший совет правосудия запустит Антикоррупционный суд как только наберется необходимое количество судей, а именно 35 человек.

Теги: Новости политики Новости Украины Антикоррупционный суд Виталий Шабунин Коррупция
Источник: 24 Канал
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