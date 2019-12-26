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      Будут сняты все аресты: появилась интересная деталь по газовому соглашению между Украиной и РФ

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      В России объяснили, почему согласились на новое соглашение с Украиной о транзите газа / Фото из открытых источников

      Россия согласилась на новую сделку с Украиной относительно транзита газа, поскольку это позволит "Газпрому" разморозить свои активы в Европе.

      Как заверил министр энергетики России Александр Новак в комментарии РБК, до 29 декабря Украина и Россия подпишут мировое соглашение. И благодаря ему будут отозваны все иски и сняты все аресты с имущества "Газпрома" в Европе.

      К теме! Российская власть признала, что ей было выгоднее вернуть Украине 3 миллиарда долларов

      Таким образом, мы обнулим все взаимные судебные претензии, как и планировали,
      – отметил он.

      Правда, по словам Новака, Россия все же будет настаивать на выплате долга Украины по евробондам на 3 миллиарда долларов. Новак добавил, что этот вопрос на переговорах с Киевом не нарушали.

      Заметим, что 26 декабря должна состояться встреча по новому газовому контракту между украинским "Нафтогазом" и российским "Газпромом". На ней стороны должны окончательно согласовать договор о транзите через украинскую газотранспортную систему.

      Что нужно знать о переговорах о транзите газа

      • Предварительное соглашение между Украиной и Россией о транзите газа завершается 31 декабря 2019 года.
      • Ранее Россия хотела ее продлить, как минимум на год, а Украина выступала за 10 лет.
      • Также Кремль требовал, чтобы Украина и Россия отказались от взаимных претензий в международном арбитраже.
      • 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через украинскую ГТС.
      • Согласно данного соглашения, контракт стороны, вероятно, заключат на 5 лет, а объем транзита будет 65 миллиардов кубометров в 2020 году и 40 миллиардов в течение 2021 – 2024 годов.
      • Кроме того, "Нафтогаз" откажется от новых претензий и штрафа "Газпрома" на 7,4 миллиарда долларов, который наложил украинский Антимонопольный комитет.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ВОКРУГ ГАЗОВОГО КОНТРАКТА МЕЖДУ УКРАХНОЙ И РОССИЕЙ 

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Газпром Газовый контракт Газовый конфликт Газ
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