"Будут снова скандалы": в Раде рассматривают законы для Православной церкви

В четверг, 20 декабря, на повестке дня у депутатов Верховной Рады законопроект, который призван назвать вещи своими именами. То есть все церкви, центр подчинения которых расположен за пределами Украины, должны содержать его в своем названии. К примеру, не Московский патриархат, а представительство Русской церкви в Украине.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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Точно не будут голосовать за такие законы депутаты из "Оппозиционного блока". Вадим Новинский сказал, что будут снова проблемы и скандалы. Однако большинство народных депутатов по фракциям поддерживают это вопросы и требуют, чтобы, наконец, Русская православная церковь в Украине так и называлась, а не пряталась за названием Украинская православная церковь.

Есть уже два законопроекта. Первый – это переименование названий, а второй законопроект предусматривает переход одной религиозной общины в другую. То есть на своих собраниях люди смогут решить большинством голосов, хотят ли они переходить под руководство другой церкви, то есть Поместной православной церкви в Украине.

Однако, те люди, которые против, а именно прихожане Московского патриархата, собрались под стенами парламента и устроили акцию против переименования церкви на РПЦ.

"Это Иуда на земле, который расколол нашу веру. Единственную правильную веру", – сказала прихожанка Московского патриархата.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь.

Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержали большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская, как сообщали ранее.

Смотрите видео о новом главе Украинской православной церкви Эпифании: