Буффон дебютировал за "ПСЖ" и пропустил два гола

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон провел дебютный матч в составе столичного клуба. Соперником парижан в товарищеской встрече стала команда третьей французской лиги "Шамбли".

Буффон вышел в стартовом составе парижан и через пять минут после начала игры сбил в своей штрафной игрока соперника. Назначенный пенальти именитый голкипер отразить не сумел.

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Уже на 41-й минуте ветерана заменили, после того, как он пропустил второй гол. В итоге, "ПСЖ" проиграл – 2:4.

Напомним, что у 40-летнего Буффона закончился контракт с "Ювентусом" и в статусе свободного агента в июле он присоединился к клубу из французской столицы.