Буффон официально перешел в ПСЖ

Легендарный итальянский голкипер и экс-игрок "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон уже подписал контракт с французским ПСЖ.

В пятницу, 6 июля, Джанлуиджи Буффон прошел медосмотр и официально оформил контракт с ПСЖ. Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.

Контракт был подписан по схеме 1 + 1.

"Мы все чувствуем огромную гордость из-за прихода Джанлуиджи Буффона в замечательную семью "Пари Сен-Жермен". Безграничность его карьеры, а также его амбициозная личность делают его одним из самых увлекательных и уважаемых игроков в мировом футболе", – говорится в заявлении официального сайта парижан.

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Джанлуиджи Буффон является воспитанником "Пармы". В течение последних 17-ти лет он защищал цвета туринского Ювентуса. На его счету 656 матчей за команду, с которой он 9 раз выиграл Серию А и 4 раза – Кубок Италии, однако так и не победил в Лиге чемпионов. Также Буффон является рекордсменом по количеству побед в чемпионате Италии.

Парижане не могли оформить переход итальянца до 1 июля из-за финансового фэйр-плей.