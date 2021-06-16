Теперь за эти правонарушения пенитенциария накажут – он заплатит штраф и пойдет на общественные работы, подметать улицы.

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Начальника СИЗО наказали общественными работами: какие правонарушения он совершил

Преступление

Сергей Чишкала – полковник внутренней службы и начальник Одесского следственного изолятора. 6 марта он, как установило следствие, несколько заблаговременно начал праздновать Международный женский день.

После посещения ресторана Чишкала сел в свой автомобиль нетрезвым , и поехал кататься по улицам города. Катание остановил патруль полиции – но не без приключений:

Полковник попытался убежать, размахивал удостоверением, кричал на полицейских, и даже якобы пытался справить на них нужду.

размахивал удостоверением, А в отделении полиции ударил полицейского ногой (этот эпизод можно увидеть в видео ниже).

И наказание

15 июня стало известно, что Чишкалу суд признал виновным в управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения, мелком хулиганстве и злостном неповиновении полиции.

За первое его наказали штрафом в 17 тысяч гривен, а также лишили права управлять авто на год.

За второе и третье мужчина должен теперь 60 часов отработать на общественных работах.

Как пишут местные журналисты со ссылкой на источники в полиции, Чишкалу, скорее всего, отправят подметать улицы.

Заметим, Сергея Чишкалу поставили руководить Одесским СИЗО в 2020 году, а до этого он возглавлял оперативную часть этого же следственного изолятора.

Задержание начальника СИЗО и его поведение в отделении полиции: смотрите видео