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      Бук, тополь, ясень: в МИД России крайне цинично отреагировали на появление свидетеля в деле MH17

      - Читати новину українською
      Захарова "отличилась" циничным заявлением о деле MH17 / Коллаж 24 канала

      О том, что в деле сбитого над Донбассом самолета MH17 появился свидетель, сообщил руководитель Совместной следственной группы Вестербеке 24 февраля. Также он добавил, что сомнений в причастности "Бука" из РФ у следствия нет. Представитель МИД России Захарова уже успела надменно отреагировать на эту информацию.

      Директор Департамента информации и печати и официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года Мария Захарова в фейсбуке опубликовала возмутительный пост, в котором фактически насмехалась над катастрофой MH17 (тогда, напомним, погибли 298 человек).

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      Такую Реакцию Захаровой вызвало заявление руководителя международной Совместной следственной группы JIT по расследованию катастрофы самолета рейса MH17, прозвучавшее в эфире телеканала CBS

      Глава JIT утвердительно ответил на вопрос, есть ли у следствия свидетели запуска ракеты. А также добавил: у Совместной следственной группы нет сомнений в том, что самолет сбили снарядом из ракетной системы "Бук" 53-й бригады вооруженных сил РФ.

      Суд по делу о сбивании в небе над Донбассом в 2014 самолета MH17 должен начаться в Гааге уже 9 марта. Однако пресс-секретарь МИД России Мария Захарова этот суд считает "балаганом".

      Из показаний: "Иду я как-то лесом. Бук, тополь, ясень". Отвратительно. Из трагедии устроили балаган, 
      – написала она.

      Захарова, заметим, известна своими регулярными украинофобными заявлениями. Причем речь как о более или менее "мягких" – например, о том, что Зеленский пишет в соцсетях "лишенный смысла набор букв", так и о крайне грубых – что Украина является "потерянным государством", а украинский народ "терпит во власти фашистов".

      Коротко о сбитом MH17

      • Boeing-777 компании Malaysia Airlines сбили 17 июля 2014 у Тореза Донецкой области.
      • Самолет выполнял регулярный рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию.
      • На борту были 298 человек, погибли все.
      • В самолет попали ракетами из зенитного ракетного комплекса "Бук" российского производства.
      • Даже при наличии доказательств, установленных Совместной следственной группой, Россия отрицает свою причастность.
      • По количеству жертв эта катастрофа – самая смертоносная в истории сбитых пассажирских самолетов.

      самолет
      Катастрофа MH17 в цифрах / Инфографика 24 канала

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Новости политики Катастрофа Нидерланды авиация Война на Донбассе Расследования MH17 Новости России
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