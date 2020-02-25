Бук, тополь, ясень: в МИД России крайне цинично отреагировали на появление свидетеля в деле MH17

О том, что в деле сбитого над Донбассом самолета MH17 появился свидетель, сообщил руководитель Совместной следственной группы Вестербеке 24 февраля. Также он добавил, что сомнений в причастности "Бука" из РФ у следствия нет. Представитель МИД России Захарова уже успела надменно отреагировать на эту информацию.

Директор Департамента информации и печати и официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года Мария Захарова в фейсбуке опубликовала возмутительный пост, в котором фактически насмехалась над катастрофой MH17 (тогда, напомним, погибли 298 человек).

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Такую Реакцию Захаровой вызвало заявление руководителя международной Совместной следственной группы JIT по расследованию катастрофы самолета рейса MH17, прозвучавшее в эфире телеканала CBS .

Глава JIT утвердительно ответил на вопрос, есть ли у следствия свидетели запуска ракеты. А также добавил: у Совместной следственной группы нет сомнений в том, что самолет сбили снарядом из ракетной системы "Бук" 53-й бригады вооруженных сил РФ .

Суд по делу о сбивании в небе над Донбассом в 2014 самолета MH17 должен начаться в Гааге уже 9 марта. Однако пресс-секретарь МИД России Мария Захарова этот суд считает "балаганом".

Из показаний: "Иду я как-то лесом. Бук, тополь, ясень". Отвратительно. Из трагедии устроили балаган,

– написала она.

Захарова, заметим, известна своими регулярными украинофобными заявлениями. Причем речь как о более или менее "мягких" – например, о том, что Зеленский пишет в соцсетях "лишенный смысла набор букв", так и о крайне грубых – что Украина является "потерянным государством", а украинский народ "терпит во власти фашистов".

Коротко о сбитом MH17

Boeing-777 компании Malaysia Airlines сбили 17 июля 2014 у Тореза Донецкой области.

Самолет выполнял регулярный рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию.

На борту были 298 человек, погибли все.

В самолет попали ракетами из зенитного ракетного комплекса "Бук" российского производства.

Даже при наличии доказательств, установленных Совместной следственной группой, Россия отрицает свою причастность.

По количеству жертв эта катастрофа – самая смертоносная в истории сбитых пассажирских самолетов.



Катастрофа MH17 в цифрах / Инфографика 24 канала