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Букеровскую премию получила польская писательница с украинскими корнями Токарчук

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Ольга Токарчук стала лауреатом Букеровской премии 2018
Ольга Токарчук стала лауреатом Букеровской премии 2018 / Aif.ru

Лауреатом Букеровской премии в 2018 году стала польская писательница с украинскими корнями Ольга Токарчук. Награду ей принес роман Flights.

Об этом сообщает Twitter-страница премии.

Flights – это роман о путешествиях в XXI веке и человеческой анатомии: путешествия переплетаются с углубленным изучением человеческого тела, размышлениями о жизни, смерти, движении, миграции.

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Добавим, что в шорт-лист премии также попали венгерский писатель Ласло Краснохоркай с романом The World Goes On и южнокорейская писательница Хан Ган с книгой The White Book, которые ранее были лауреатами, а также французская писательница Виржини Депант с романом Vernon Subutex 1, иракский писатель Ахмед Саадави, испанский автор Антонио Муньос Молина с книгой Like a Fading Shadow.

Напомним, что в 2017 году лауреатом премии стал американский писатель Джордж Сондерс с романом "Линкольн в бардо".

Что такое Букеровская премия? Самая престижная литературная награда, с 1969 года ежегодно вручается в Великобритании. За 40 лет Букеровская премия стала ведущей в области литературы.

Сначала премия присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества или в Ирландии за роман, написанный на английском языке. Однако с 2014 года стало разрешено выдвигать англоязычных авторов и из других стран мира.

Теги: Новости культуры LifeStyle Новости Польши Великобритания Награды Литература
Источник: 24 Канал
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