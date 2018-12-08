Букмекер оценил шансы сборных на победу в Евро-2020: Украина в топ-20

2 декабря состоялась жеребьевка квалификации на следующее европейское первенство. По ее итогам 55 сборных были разбросаны по 10 группам.

Чтобы узнать, у кого из команд больше шансов победить на чемпионате Европы, "Команда №1" обратилась в букмекерскую контору.

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Итак, уже сейчас выделяется группа из девяти победителей, которые по котировкам опережают других с отрывом. Главный претендент на титул – действующий чемпион мира сборная Франции (4,92). В спину "трехцветным" дышит Германия (5,95), далее следуют Испания (7), Бельгия (7,5) и Англия (8,9).

Соперник сборной Украины в группе В Португалия находится на шестом месте в рейтинге. Коэффициент на триумф пиренейцев – 13. Европейские бразильцы не намного опережают других "теневых" фаворитов в лицах Италии (15), Хорватии (17) и Голландии (17).

Коэффициент на итоговый успех подопечных Андрея Шевченко – 101. Это 19 место в рейтинге, а на одной ступеньке с Украиной разместились Словакия, Чехия, Босния и Герцеговина.

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Что касается других соперников "сине-желтых" по группе В, то выше нашей команды разместилась Сербия (81), а Литва (1000) и Люксембург (1000) попали в число главных аутсайдеров.

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