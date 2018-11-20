Букмекеры назвали фаворита в противостоянии Усика и Джошуа
Букмекеры уже начали принимать ставки на бой чемпиона WBA Super, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа и абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика.
Хотя информации о вероятном бое еще нет, букмекеры уверены, что британец сможет победить украинца.
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В частности, "Пари-матч" считает Джошуа безоговорочным фаворитом и дает на его победу коэффициент 1.10. Коэффициент на победу Усика – 7.00.
Напомним, что абсолютный чемпион мира Александр Усик поднялся на четвертую строчку рейтинга лучших боксеров независимо от весовой категории журнала The Ring.
Источник: 24 Канал
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