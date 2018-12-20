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      Букмекеры оценили шансы команд на выход в 1/4 Лиги чемпионов

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      Шансы команд на четвертьфинал Лиги чемпионов
      Шансы команд на четвертьфинал Лиги чемпионов / AS English - Diario AS

      После группового этапа Лиги чемпионов и жеребьевки плей-офф, турнир ушел на зимние каникулы. Первые матчи 1/8 финала пройдут уже в новом году, 12 февраля. Но уже сейчас можно предположить, кого мы, вероятнее всего, увидим на стадии четвертьфинала. Впрочем, это задача не из простых – многие пары достаточно ровны. Но и в тех случаях, где, казалось бы, есть явный аутсайдер, можно ожидать сюрпризов.

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      Конечно, мало кто сейчас верит в то, что "Шальке" сможет пройти "Манчестер Сити". К слову, команды в прошлый раз встречались в далеком 1970 году в полуфинале Кубка обладателей кубков. Британцы тогда выиграли 5:1 дома и уступили 0:1 в гостях, а потом взяли главный трофей турнира. Напомним также, что в прошлом сезоне "Шальке" не участвовала в еврокубках.

      Не много шансов и у "Лиона" в противостоянии с "Барселоной", несмотря на то, что каталонцы уже два раза подряд буквально проваливали выступления в плей-офф. Правда, статистика игры с "Лионом" остается хорошей: из шести предыдущих встреч с "львами" "Барселона" выиграла четыре при двух ничьих.

      Еще лучше обстоят дела у "Реала" с "Аяксом". Мадридцы выиграли у будущего соперника шесть последних матчей с разницей забитых и пропущенных мячей 20:2. Правда, "галактикос" продолжает лихорадить после ухода Роналду и Зидана. Чего только стоят два поражения ЦСКА на групповом этапе.

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      В других же парах прогнозировать результат сложнее, ведь соперники действительно подобрались достойные друг друга.

      Если вспомнить встречи "Тоттенхэма" и "Боруссии" год назад на групповом этапе Лиги чемпионов, лондонцы дважды обыграли дортмундцев (3:1 дома и 2:1 в гостях). А вот сумеют ли британцы повторить этот успех в плей-офф?

      Хорошо помнят свои прошлые встречи и "Рома" с "Порту". Жребий сводил их в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне 2016/17. И тогда португальцы взяли верх над "Ромой" с общим счетом 4:1. Конечно, итальянцы считаются более именитой командой, но что касается шансов на успех, римляне не сильно превосходят португальцев.

      К сожалению для фанатов "Манчестер Юнайтед", их команда далеко не лидер в противостоянии с ПСЖ. Впрочем, именно в этой паре расклады еще могут кардинально изменится. Многие ожидают, что с отставкой Жозе Моуринью "красные дьяволы" наконец смогут заиграть по-новому. Но, чтобы что-то изменить, у команды и нового тренера есть менее двух месяцев. "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ лишь однажды играли между собой в 2015 году на турнире в США и тогда французы оказались сильнее (2:0).

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      У "Баварии" уже давно нет достойного конкурента в Бундеслиге, и в Лиге чемпионов мюнхенцы – постоянный участник плей-офф. "Ливерпуль" на этой стадии долго не играл, а когда дошел до стыковых матчей в прошлом сезоне, сразу пробился до финала, где не смог одолеть действующего чемпиона – мадридский "Реал". "Мерсисайдцы" во главе с Юргеном Клоппом вполне могут повторить прошлогодний успех.

      Остается еще пара "Атлетико" – "Ювентус", также одна из самых интересных в 1/8 финала. Обе команды достойны не только путевки в четвертьфинал, но и победы в турнире. Но, так уж сложилось, что кому-то придется закончить выступление в турнире задолго до решающего матча. На первый взгляд, преимущество на стороне туринцев, которые в Серии А идут без поражений. Также нужно отметить Роналду, который сумел вписаться в состав "Старой сеньоры".

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      Впрочем, "Атлетико" в последние годы стабильно выступает в еврокубках, и его победа над "Ювентусом" не станет сенсацией. Если не считать встреч в 1960-х, команды играли в групповом этапе Лиги чемпионов в 2014 году. Тогда после победы "Атлетико" в Мадриде (1:0) в Турине зрители голов так и не дождались (0:0).

      Теги: Реал Футбол Спорт Манчестер Юнайтед Рома ФК Барселона Тоттенхем ПСЖ Атлетико ФК Боруссия Д ФК Ливерпуль Бавария Манчестер Сити Криштиану Роналду Ювентус Лига чемпионов
      Источник: 24 Канал
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