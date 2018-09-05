Букмекеры оценили шансы Леси Цуренко в четвертьфинале US Open-2018

Украинская теннисистка Леся Цуренко 5 сентября проведет четвертьфинальный матч на US Open. Соперницей украинки станет японка Наоми Осака.

Букмекеры считают фавориткой встречи Осаку. Так, ставки на японскую теннисистку принимаются с коэффициентом 1,44. Успех Цуренко оценивается в 3,14.

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Ранее теннисистки не встречались между собой на турнирах Большого шлема. Цуренко на пути к четвертьфиналу обыграла чешку Маркету Вондрушову, а Осака – белоруску Анну Соболенко.

Отметим, что Леся Цуренко на US Open уже установила личное достижение, впервые выйдя в восьмерку сильнейших теннисисток турнира Большого шлема.

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