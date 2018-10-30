Букмекеры оценили шансы "Шахтера" выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Позади ровно половина пути группового этапа Лиги чемпионов и это дает возможность подвести промежуточные итоги первой части турнира. За 48 проведенных матчей мы увидели много ярких запоминающихся моментов и сенсационных результатов.

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Можно говорить о том, что несколько команд практически обеспечили себе место в плей-офф. В первую очередь, это "Боруссия", "Барселона" и "Ювентус", которые выиграли все три свои игры. Главными же неудачниками считаются "Локомотив" и АЕК, на данный момент не набравшие ни одного очка в турнире.

Впрочем, все, кто подошли к экватору группового этапа, занимая последнее место в своей группе, вряд ли смогут претендовать на что-то большее, чем третье место и борьба за путевку в Лигу Европы. Более того, в некоторых группах ситуация складывается таким образом, что обоих обладателей путевок в плей-офф Лиги чемпионов можно назвать с вероятностью почти 100%. Пока неочевидно за счет чего "Монако" и "Брюгге" или ПСВ и "Тоттенхэм" способны изменить положение в своих группах и попасть в ТОП-2, что позволит им выйти в следующий этап соревнований.

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Самая жаркая борьба ожидается в группе "С" между "Ливерпулем", "Наполи" и ПСЖ. Они набрали 6, 5 и 4 очков соответственно, тем самым отложив решение задачи выход в плей-офф на вторую часть группового этапа. Для каждой из этих команд вылет из турнира будет расцениваться, как провал, поэтому они сделают все, чтобы отобрать очки друг у друга в очных противостояниях. Если смотреть на календарь, он относительно легче у итальянцев, которым предстоит только один выездной поединок, но какой – выезд на "Энфилд". Тогда как британцы и французы еще по два раза сыграют в гостях.

Соперники в группе "D" "Порту", "Шальке" и "Галатасарай" тоже не закончили свои "разборки". Команды в таблице разделяет несколько баллов и за первые два места в группе еще предстоит побороться. На данный момент впереди "Порту" с 7 очками, а меньше всего шансов у турецкой команды, ей аналитики Parimatch оставляют всего 32% на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Ситуация в таблице может сильно измениться за счет команд, которые уже почти обеспечили себе участие в весенней части турнира. Если они переключатся на внутренние соревнования, этим обязательно воспользуются, например, тот же "Галатасарай", "Бенфика", "Шахтер", команды, которые еще не решили свои еврокубковые задачи.

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В любом случае, совсем скоро мы узнаем, насколько текущие прогнозы на вторую часть группового этапа окажутся верными и какие команды продолжат "гонку" за самым почетным клубным трофеем. Пока что, по мнению специалистов Parimatch, главный претендент на победу – "Барселона". На успех каталонцев принимаются ставки с коэффициентом 5,0. Далее идут "Манчестер Сити" (5,5) и "Ювентус" (6,5), а замыкают топ-5 "Ливерпуль" и "Атлетико" (по 9,0).