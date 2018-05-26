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Букмекеры определились с фаворитом финала Лиги Чемпионов

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"Реал Мадрид" стал фаворитом у букмекеров / Sputnik / Alberto PIZZOLI

Букмекерские компании считают, что испанский "Реал Мадрид" вырвет победу у "Ливерпуля" в финальном матче Лиги Чемпионов, который состоится в Киеве 26 мая на НСК "Олимпийский".

Букмекеры с высокой вероятностью предполагают, что основное время матча закончится со счетом 1:1. Победа "Реала" со счетом 2:1 менее вероятна, передает "Радио Свобода".

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Среди наиболее вероятных авторов голов оказались португалец Криштиану Роналду в составе "мадридцев" и египтянин Мохамед Салах из "Ливерпуля".

Для "Реала" матч в финале Лиги Чемпионов станет четвертым в этом турнире за последние пять сезонов: мадридцы побеждали в Лиге Чемпионов в 2014, 2016 и 2017 годах. Испанцам удавалось вырвать победу 12 раз.

"Ливерпуль" в последний раз играл в финале Лиги в 2007 году. Тогда англичане проиграли итальянскому "Милану". "Красные" одержали пять побед в Лиге Чемпионов и Кубке европейских чемпионов (так турнир назывался до 1992 года). К слову, в 1981 году "Ливерпуль" одержал победу в матче с "Реалом".

Теги: Лига чемпионов Новости спорта Реал – Ливерпуль
Источник: 24 Канал
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