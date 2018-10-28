Букмекеры считают Стивенс фавориткой в матче со Свитолиной

Элина Свитолина готовится сыграть свой первый в карьере финал Итогового турнира WTA. Соперницей украинки в последнем матче сезона перед перерывом станет американская теннисистка Слоан Стивенс.

До сих пор Свитолина и Стивенс встречались трижды, американка имеет две победы в этих противостояниях. В пользу Стивенс завершилась единственная встреча этих соперниц в 2018 году: в полуфинале турнира в канадском Монреале Свитолина уступила в двух сетах – 3:6, 3:6.

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Букмекеры отдают небольшое предпочтение американской теннисистке. Так, ставки на победу Элины принимают с коэффициентом 2,0. Успех ее соперницы оценивается в 1,8.

Напомним, что на пути к финалу Свитолина победила Петру Квитову (2:0), Каролину Плишкову (2:1), Каролин Возняцки (2:1) и Кики Бертенс в полуфинале (2:1).

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