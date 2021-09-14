На Буковине жестоко убили мужчину, который приехал купить авто: детали страшной трагедии
Источник:Черновицкая областная прокуратура
На Буковине двое мужчин, предварительно, убили 53-летнего жителя Волынской области и украли у него 3 тысячи долларов. Тело убитого нашли 13 сентября в лесополосе.
По данным следователей, волынянин приехал в Черновицкую область, чтобы приобрести у двух мужчин автомобиль Mercedes-Benz Vito.
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К сожалению, покупка завершилась трагедией. Двое мужчин, подозреваемых в убийстве, не только лишили мужчину жизни, но и обокрали его. Они завладели его личными вещами и забрали 3 тысячи долларов.
С целью завладения денежными средствами покупателя, мужчины напали на потерпевшего, совместно наносили удары до тех пор, пока он не прекратил подавать признаки жизни,
– рассказали в прокуратуре.
В преступлении подозревают:
- 34-летнего жителя Чагра;
- 29-летнего жителя Молодии.
Правоохранители задержали подозреваемых / Фото Нацполиции
Злоумышленникам объявили о подозрении / Фото Нацполиции
Мужчинам уже объявили о подозрении по нескольким статьям:
- 115 об умышленном убийстве;
- 187 разбой и завладение чужим имуществом.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.