Буксир "Яны Капу", который захватили россиян в 2018 году, вернулся после ремонта в Одессе – фото

Буксир ВМСУ "Яны Капу" после полуторагодичного перерыва вернулся на военно-морскую базу "Юг". В ноябре 2018 года "Яны Капу", вместе с бронекатерами "Бердянск" и "Никополь", обстреляли и захватили россияне.

"Яни Капу" увійшов у Практичну гавань, що в Одесі, близько 10:00 1 травня. Про це повідомляє "Думская".

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Зазначимо, що "Нікополь" та "Бердянськ" зараз лагодять на судноремонтному заводі Миколаєва. "Яни Капу" був не такий пошкоджений, тож його відремонтували самі моряки в Очакові.



"Яни Капу" ремонтували в Очакові / Фото "Думская"

Що відомо про захоплення суден у листопаді 2018 року

25 листопада 2018 року прикордонний корабель ФСБ Росії поблизу Керченської протоки, на межі Чорного та Азовського морів, протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.

прикордонний корабель ФСБ Росії поблизу Керченської протоки, на межі Чорного та Азовського морів, протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. Опісля росіяни обстріляли українські судна , поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".

, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу". Також росіяни взяли в полон 24 українських моряків і згодом їх заарештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

і згодом їх заарештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито судна ВМС неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

У травні 2019-го Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити полонених моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу".

На початку вересня Росія все ж звільнила захоплених моряків і вони у межах обміну полоненими повернулися до України.

і вони у межах обміну полоненими повернулися до України. Судна повернули лише через місяць – у листопаді 2019 року. Росіяни зняли з них усе цінне.



Моряки, що потрапили у полон у 2018 році / Інфографіка 24 канал