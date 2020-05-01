Буксир "Яны Капу", который захватили россиян в 2018 году, вернулся после ремонта в Одессе – фото
Буксир ВМСУ "Яны Капу" после полуторагодичного перерыва вернулся на военно-морскую базу "Юг". В ноябре 2018 года "Яны Капу", вместе с бронекатерами "Бердянск" и "Никополь", обстреляли и захватили россияне.
"Яни Капу" увійшов у Практичну гавань, що в Одесі, близько 10:00 1 травня. Про це повідомляє "Думская".
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Зазначимо, що "Нікополь" та "Бердянськ" зараз лагодять на судноремонтному заводі Миколаєва. "Яни Капу" був не такий пошкоджений, тож його відремонтували самі моряки в Очакові.
"Яни Капу" ремонтували в Очакові / Фото "Думская"
Що відомо про захоплення суден у листопаді 2018 року
- 25 листопада 2018 року прикордонний корабель ФСБ Росії поблизу Керченської протоки, на межі Чорного та Азовського морів, протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.
- Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".
- Також росіяни взяли в полон 24 українських моряків і згодом їх заарештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.
- Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито судна ВМС неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.
- У травні 2019-го Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити полонених моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу".
- На початку вересня Росія все ж звільнила захоплених моряків і вони у межах обміну полоненими повернулися до України.
- Судна повернули лише через місяць – у листопаді 2019 року. Росіяни зняли з них усе цінне.
Моряки, що потрапили у полон у 2018 році / Інфографіка 24 канал