16:25
1 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      Буксир "Яны Капу", который захватили россиян в 2018 году, вернулся после ремонта в Одессе – фото

      - Читати новину українською
      Яны Капу, что захватили россияне в 2018, вернулся в Одессу 1.05.2020
      "Яни Капу" повернувся на базу "Південь" / Український мілітарний портал

      Буксир ВМСУ "Яны Капу" после полуторагодичного перерыва вернулся на военно-морскую базу "Юг". В ноябре 2018 года "Яны Капу", вместе с бронекатерами "Бердянск" и "Никополь", обстреляли и захватили россияне.

      "Яни Капу" увійшов у Практичну гавань, що в Одесі, близько 10:00 1 травня. Про це повідомляє "Думская".

      Дивіться також Звільненим з полону українським морякам надали статус УБД

      Зазначимо, що "Нікополь" та "Бердянськ" зараз лагодять на судноремонтному заводі Миколаєва. "Яни Капу" був не такий пошкоджений, тож його відремонтували самі моряки в Очакові.

      Яни Капу
      "Яни Капу" ремонтували в Очакові / Фото "Думская"

      Що відомо про захоплення суден у листопаді 2018 року

      • 25 листопада 2018 року прикордонний корабель ФСБ Росії поблизу Керченської протоки, на межі Чорного та Азовського морів, протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.
      • Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".
      • Також росіяни взяли в полон 24 українських моряків і згодом їх заарештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.
      • Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито судна ВМС неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.
      • У травні 2019-го Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити полонених моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу".
      • На початку вересня Росія все ж звільнила захоплених моряків і вони у межах обміну полоненими повернулися до України.
      • Судна повернули лише через місяць – у листопаді 2019 року. Росіяни зняли з них усе цінне.

      полонені моряки
      Моряки, що потрапили у полон у 2018 році / Інфографіка 24 канал

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Украинские моряки в плену Конфликт в Азовском море Новости Одессы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Менять мир можно и в пижаме: пять уроков карантинной работы
      сегодня , 16:00 Менять мир можно и в пижаме: пять уроков карантинной работы
      Олександр Тодорчук
      Есть ли английский после 30?
      сегодня , 12:00 Есть ли английский после 30?
      Максим Сундалов