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      Буксир, который попал в шторм на Одещине, вез 5 миллионов контрабандных пачек сигарет из России

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      Буксир попал в шторм
      Буксир попал в шторм / dumskaya.net

      В понедельник, 19 ноября, в Одесской области правоохранители взяли под стражу баржу буксир "Параллель", который вез из России крупную партию контрабанды – 5 миллионов пачек сигарет.

      Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на правоохранительные органы.

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      Судно попало в шторм. Экипаж отцепил баржу с контрабандой и подал сигнал SOS танкеру "Аркадия", проходившему мимо.

      Саму же баржу занесло за 25 километров от Одессы – в сторону Черноморского порта у причала №121. 20 ноября на место происшествия приехали пограничники и взяли баржу под охрану до выяснения обстоятельств.

      Как пишет 048.ua, сигареты везли из России через оккупированный Крым, а принадлежит баржа экс-депутату Одесского горсовета от "Партии регионов" Александру Кисилю.

      По данному факту правоохранители открыли уголовное производство.

      Отметим, баржа UDP-DM-2309-УДП принадлежит "Украинскому Дунайскому пароходству" и не раз была замечена в контрабанде. В июле прошлого года ее задержали в Николаеве во время перегрузки с теплохода Hermes более миллиона пачек сигарет.

      Теги: Новости Одессы Новости России Криминальные новости контрабанда Аннексия Крыма Водный транспорт Госпогранслужба
      Источник: 24 Канал
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