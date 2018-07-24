Буквально послала меня, – Мила Кунис рассказала о реакции мамы на отношения с Эштоном Кутчером

Популярная голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис впервые рассказала, как ее мама отреагировала на новость об отношениях с Эштоном Кутчером.

Об этом звезда сообщила в эфире одного из шоу, передает Today.

Мила Кунис призналась, как завершился ее предыдущий роман со звездой фильма "Один дома" Маколеем Калкиным. Со знаменитостью она провстречалась 8 лет, после чего покинула его.

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"Это был ужасный разрыв. Ужасный, преужасный. И виновата во всем я. В мои 20 я была настоящей стервой, и сейчас впервые готова признать это. Но тогда – ни за что! Теперь я проклинаю себя последними словами, такими же, которые использовала моя мама. Проклинаю за то, что вела себя так с Маколеем. Все можно было сделать иначе", – заявила Мила Кунис.

Мила Кунис и Маколей Калкин

Уже в 2012 году СМИ распространили информацию, что Мила Кунис и Эштон Кутчер встречаются. Именно тогда актриса решила рассказать об этом своей маме, поскольку видела, что намерения ее любимого серьезные. Однако реакция женщины была достаточно острой.

"Мама, я должна сказать тебе, что я встречаюсь с кем-то". И она воскликнула: "О, скажи мне! С кем ты встречаешься?" А я ей: "Тебе нужно собраться ... Я встречаюсь с Эштоном Кутчером". И она буквально послала меня на русском (английском так не скажешь). Это была отборная брань. Я подозревала, что ее реакция будет именно такой, потому что вокруг Эштона тогда много слухов ходило. Он был в процессе развода с Деми Мур. Писали много всякой грязи о нем", – призналась Мила Кунис.

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Допис, поширений Ashton Kutcher & Mila Kunis (@ashtonmila) 29 Тра 2017 р. о 9:22 PDT

Сама же актриса не верила в слухи о том, что Кутчер изменял, поскольку свои отношения пара начала с абсолютного доверия друг другу. Звезды рассказали все, что касалось прежних отношений и начали новую жизнь со взаимной честности.

Мы начали отношения, будучи честными друг с другом. Мы знали 100 процентов ошибок, которые каждый из нас допустил. Мы знали все. Мы приняли друг друга такими, какие мы есть,

– добавила она.

Кроме этого, Мила Кунис призналась, что не повлияла на брак Эштона Кутчера с Деми Мур. Супруги решили развестись в 2011 году, а новые отношения мужчина начал в апреле 2012 года. Поэтому все слухи, которые распространялись в СМИ, были ложными.