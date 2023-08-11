Депутат Запорізької районної ради Антон Жук розповів 24 Каналу, що Росія завдала удару по одному з готелів, який щодня відвідували десятки людей, бо у ньому був басейн та ресторан.

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"Поруч розташований дитячий табір, який працює вдень. У таких умовах складно радіти, але якби там ще була та кількість дітей… На щастя, табір працював до 18:00 і до 18:30 дітей забрали", – зазначив Жук.

Депутат Запорізької районної ради розповів, що внаслідок ракетного удару отримав поранення його близький знайомий, який перебував у 600 метрах від готелю. У момент "прильоту" він якраз прогулювався набережною магістраллю.

Перша загибла жінка, про яку писали, перебувала у 300 метрах від епіцентру вибуху й у тому ж напрямку,

– мовив Жук.

Можливо, навіть пощастило, що ракета влучила за 10 метрів від готелю, а не в будівлю. Бо окрім уламків ракети, порозліталися б різні частини будівлі.

Досить "різка" реакції ООН

Через 10 хвилин після вибуху російські загарбники цинічно заявили буцімто вдарили по заводу Запоріжсталь, де ремонтували військову техніку.

Я завжди кажу про умовну імпотентність ООН, але навіть на її фоні ця реакція і висловлювання виглядають дуже різкими. Адже вони прямо кажуть, що Росія завдає ударів по Україні,

– наголосив депутат Запорізької райради.

Зверніть увагу! Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун приголомшена звісткою про обстріл готелю в Запоріжжі і закликає Росію негайно припинити невибіркові удари по Україні, кількість яких досягла «неймовірних обсягів».

Удар по центру Запоріжжя: коротко