Буллинг: как спасти ребенка от жестоких издевательств

По данным опроса ВОЗ, около 21% детей в возрасте 11-15 лет сообщают о буллинге со стороны ровесников. Их могут бить или угрожать избиением, унижать словесно, распространять сплетни и писать оскорбительные записки.

Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на странице в Facebook.

Со слов Супрун, если травля делается через соцсети, то это называется кибербуллингом. И часто родители считают, что их дети должны найти общий язык с ровесниками сами, поэтому они не вмешиваются в такие ситуации.

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Это порочная, опасная для детского жизни и здоровья позиция. Ведь дети, которых буллят, не только получают эмоциональные, психологические, социальные проблемы, а также находятся в зоне риска совершения самоубийств,

– подчеркнула она.

Не стоит держаться в стороне – нужно стать на защиту ребенка. Психолог Виктория Горбунова рассказала, как распознать буллинг и что делать родителям.

Первое, что стоит сделать – это открыто и искренне поговорить с ребенком, что вы всегда на его стороне и рассказать о праве на уважение и безопасность. Будьте внимательны к поведению и чувствам ребенка.

Также помогите понять ребенку, что он смелый человек, который не боится говорить правду, чтобы защитить себя и других. Выясните факты и соберите доказательства буллинга – что и когда случилось.

После этого договоритесь о встрече с родителями обидчика, учителями и администрацией школы. Во время встречи спокойно объясните ситуацию и попробуйте создать простой понятный план по противодействию: беседы родителей и учителей с буллерами, организация обращения за психологической поддержкой и прочее.

Не стоит пытаться "воспитать" чужого ребенка – это плохое решение может навредить и еще больше усугубить ситуацию.

План Б. Если план действий не помог, стоит настоять на административных мероприятиях в учреждении – перевод в другой класс, минимизация контактов с буллером, привлечение социальных служб.

И даже если это не помогло – собирайте доказательства и обращайтесь в полицию. Неплохим выходом из ситуации будет, если родители сразу переведут ребенка в другое заведение.

Выбирая стратегию "избегания конфликта", мы рискуем привить ребенку, например, такие убеждения – "избегать борьбы", "сдаваться обстоятельствам", "не отстаивать собственные интересы", "не изменять мир к лучшему",

– предупредила психолог.

Что такое буллинг или травля?

Это проявление агрессии с последующим запугиванием личности и появлением возможности ее полного подчинения себе и своим интересам. Такое поведение дает возможность человеку самоутвердиться за счет кого-то, заслужить себе всеобщий авторитет. Обычно, таким образом обидчик скрывает свою несостоятельность и слабость. В системе травли выделяют три стороны: жертвы, нападавшие и свидетели.

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