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      Буллинг в школе меняет мозг подростка

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      Буллинг в школе уменьшает некоторые части мозга подростка
      Буллинг в школе уменьшает некоторые части мозга подростка / Фото из свободных источников

      Ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что травля (буллинг) в школе приводит к уменьшению в мозге подростка областей, связанных с мотивацией, вниманием и обработкой эмоций. Такие изменения могут негативно повлиять на будущее ребенка.

      Исследование опубликовали в журнале Molecular Psychiatry.

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      Ученые сопоставили результаты сканирования мозга 682 подростков 14-19 лет из Великобритании, Франции и Германии с результатами опросов. Оказалось, что 36 из них страдали от длительной травли, а 646 время от времени испытывали буллинг.

      Мозг подростков, страдающих от травли, отличался от мозга других детей, которые не подвергались этому негативному влиянию, отличались: некоторые области уменьшились, в частности скорлупа и хвостатое ядро ​​(парный большой участок серого вещества, регулирующий двигательные и вегетативные функции).

       
      Скорлупа – что это?
      Это участок серого вещества, который находится в глубине большого мозга. Она связана с моторными навыками и влияет на различные виды обучения. Также она играет роль в этиологии дегенеративных неврологических расстройств, таких как болезнь Паркинсона.

      Из-за изменений в структуре мозга травля приводила к высоким уровням тревожности в старшем возрасте, несмотря на другие стрессовые факторы.

      Причем чем сильнее подросток страдал от травли, тем более выраженными были изменения.

      Булінг у школі зменшує деякі частини мозку підлітка
      Буллинг в школе уменьшает некоторые части мозга подростка

      Вывод ученых: изменения в мозге могут быть маркерами психических заболеваний, как минимум, тревожных расстройств. Для более точных результатов, необходимо провести дополнительные исследования.

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      Теги: Здоровье Психология Здоровая жизнь исследования Дети
      Источник: 24 Канал
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