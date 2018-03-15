"Бумбокс" презентовали виниловые пластинки: фото

"Люди" и "Голый Король" – это третья и четвертая пластинки группы Бумбокс, вышедшие на виниле. Ранее музыканты выдали альбомы "Средний Возраст" и "Терминал Б".

Печать и мастеринг пластинок "Люди" и "Голый Король" сделаны в Италии, а полиграфию – в Украине. Пластинки весят 180 грамм, это так называемый тяжелый бумвинил.

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Над оформлением пластинки "Люди", как и одноименного тура, работали художник Эвелина Яцеленко и фотограф Соня Плакидюк. "Люди" вышли в двойном конверте, на черном виниле. В оформлении внутреннего конверта используются кадры со съемок лирик-видео "Люди", не вошедшие в оформление кассет и CD.

"Бумбокс" презентовали виниловые пластинки​

Музыкальная концепция пластинок осталась без изменений – это мини-альбомы, EP.

На пластинке "Люди" пять песен: "Люди", "Малая", "Выход", "Рок-н-ролл" и "Ливень", записанная вместе с Джамалой и Дмитрием Шуровым. Песня "Люди" продержалась в радиочартах 42 недели – такого в истории украинской музыки не случалось с 2005 года (по данным ФДР).

На пластинке "Голый Король" шесть песен: "Голый Король", "Стальные цветы", "Болельщик", "Бывшая", "Вечер в Рио" feat O.Torvald, "Люди" (акустика).