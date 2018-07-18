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"Бумбокс" проведет ненасильственную акцию протеста вблизи Крыма

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Группа "Бумбокс" на Atlas Weekend
Группа "Бумбокс" на Atlas Weekend

19 июля популярная группа "Бумбокс" сыграет концерт возле пункта пропуска Каланчак на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма.

Этот концерт будет длиться час и станет ненасильственной акцией протеста, требование которой – освобождение всех украинских политических заключенных из российских лагерей. Специально для выступления "Бумбокс" на Каланчаке построят сцену.

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Концерт и его видеосъемка состоятся в рамках совместной с Белорусским Свободным Театром работы над документальным фильмом Return Ticket. Цель этой ленты – привлечь внимание мирового сообщества к проблеме незаконной оккупации украинских территорий, а также к нарушению прав человека (в частности крымскотатарского народа, временно перемещенных лиц) и политических заключенных кремлевского режима. Фильм будет снят при поддержке Международной ассоциации журналистов (IFJ).

На днях лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк получил письмо от Олега Сенцова. Политзаключенный Кремля написал, что знает о действиях Хлывнюка относительно его освобождения и признался, что является давним поклонником группы.

За что в России осудили Олега Сенцова?Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Теги: LifeStyle Музыка Олег Сенцов Бумбокс
Источник: 24 Канал
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