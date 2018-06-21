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Бумбокс совместно с The Gitas выпустил мощный трек "Держи меня"

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Андрей Хлывнюк и Саша Чемеров
Андрей Хлывнюк и Саша Чемеров / Facebook / @Бумбокс

Украинская группа Бумбокс и американская группа The Gitas, лидером которой является Саша Чемеров, презентовали совместный трек "Держи меня", который планируют разбить на три версии.

Релиз первого оригинального трека "Держи меня" состоялся сегодня, 21 июня. Две другие версии – i акустическая версия Чемерова появятся позже.

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По словам фронтмена Бумбокс Андрея Хлывнюка и Чемерова, новый сингл войдет в полноформатный альбом украинских рокеров, который сейчас записывают, а также в мини-альбом The Gitas, который создавался на протяжении двух лет в Лос-Анджелесе. Их релиз под названием Purge выйдет для Украины специальным изданием.

 

Чем известная группа The Gitas?Американская гранж-рок группа The Gitas была создана в 2014 году вокалистом и гитаристом Александром Чемеровим в Лос-Анджелесе, США. Ранее создатель группы был фронтменом рок-групп Димна Суміш, X-позеры, Vkrayst, а сегодня является лидером группы The Gitas.
36-летний украинский рок-музыкант, композитор, продюсер и поэт за 2 года существования коллектива совместно с музыкантами выпустил 2 альбома: "Garland" в 2015 и "Beverly Kills" в 2017.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Бумбокс
Источник: 24 Канал
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